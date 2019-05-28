加入南印度洋漁業協定案 立院外委會通過

2019-05-28

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院外委會昨審查我國擬簽署加入「南印度洋漁業協定（ＳＩＯＦＡ）」案，閉門審查後獲通過，將補齊我遠洋漁業在印度洋的所有魚種經濟漁權，保障漁民權益。農委會表示，今年七月將派員出席在模里西斯召開的締約方大會。

立法院外交及國防委員會與經濟委員會昨聯席審查我國擬簽署加入「南印度洋漁業協定」之「捕魚實體參與文書」案，閉門會議後通過。

立委︰別用中華台北名義

此次我方以「中華台北」名稱、「捕魚實體參與會員」地位加入ＳＩＯＦＡ，地位僅次締約方，未來得以會員身分參與油魚等相關漁業資源養護管理措施談判，並具有決策權，與締約方實質權利義務差別在於無「大會正副主席選舉權」與「締約權」。

民進黨立委郭國文則指出，台灣參與國際漁業組織多以「中華台北」參加，但在南方黑鮪魚保育委員會（ＣＣＳＢＴ）延伸委員會（ＥＣ）的名稱是「台灣捕魚實體（Fishing Entity of Taiwan）」，ＳＩＯＦＡ有無可能比照？呼籲外交部「不要便宜行事就用中華台北」。

外交部次長謝武樵回答說，這次協商結果是「中華台北」；國組司司長陳龍錦說明，去年和前年我方都是以「中華台北」名義的觀察員身分去參加，每個漁業組織情況也不太一樣，將會繼續研究可行性。

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