一週大事（5月5日至11日）

2019-05-12

國內：

●美國眾議院七日通過「台灣保證法」，要求美國對台軍售常態化、重啟台美貿易協定會談、支持台灣國際參與及檢視對台交往準則等。

●台灣裕毛屋與日本荒井商事株式會社十日簽下兩億五千萬元的香蕉訂單；農委會統計，台灣香蕉今年已經簽下七．五億元、一三六○公噸的外銷日本訂單，較去年同期增加六十七％。

●立法院十日三讀通過「刑法部分條文修正案」，明定虐童致死者最重可處無期徒刑或十年以上有期徒刑，致重傷者加重到五年至十二年有期徒刑。

國外：

●伊朗總統羅哈尼八日表示，將中止履行二○一五年核子協議的部分承諾，美國總統川普加緊施壓，宣布對伊朗的礦業實施制裁。

●北韓九日發射兩枚飛彈，領導人金正恩親自視察；不到一週兩度試射，南韓專家認為金正恩此舉是為提高談判籌碼。

●美國十日起提高兩千億美元中國商品關稅至二十五％，川普總統表示不排除再對三千多億美元商品加稅，中國商務部稱將不得不反制，全球股市震盪。

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