韓提自經區說帖 黃捷批內容空洞

2019-05-11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府「自由貿易經濟特區」說帖昨天出爐，強調以爭取國際醫療等專業服務業為推動重點，韓國瑜喊話要中央給高雄一個優先示範機會，但也批中央始終採取排斥看法。

黃︰沒說明就業機會、影響評估

之前批評高市府一直沒送交說帖的「白眼女神」時代力量議員黃捷強調，韓國瑜花了一星期，才寫了四頁、僅一千六百字，裡頭沒有願景，沒有說明多少就業機會、提供多少產值，更沒有針對產業、勞工及環境的影響做評估，「市民能接受嗎？我是不能接受。」

高雄市府昨在說帖中強調，提出「自由貿易經濟特區」，藉此突破高雄產業發展困境，在高雄現有產業條件下，爭取國際醫療、金融專區、國際教育等專業服務業為推動重點。

說帖聚焦國際醫療、金融專區等

說帖表示，自由經貿特區內，醫療允許外國人來台合設醫院，擔任院長，但健保不給付；金融允許外國人及國內專業投資機構，投資非新台幣計價金融商品；教育允許外國大學來台設立分校、學位專班、專業學（課）程；人才允許外國專業人士落地簽證，不含藍領，一定期限內所得半數課稅。

韓國瑜受訪時指出，這一個月來，自由經濟貿易區引起全國熱烈討論，平心而論這也是好事。他呼籲如果中央要成立自由經濟貿易區，拜託首選高雄，給高雄一個經濟脫胎換骨的機會。

黃捷則強調，自經區要設置「國際醫療觀光園區」，提供國際人士就醫諮詢、醫院聯繫及聯合行銷等服務，但這些服務沒有自經區照樣可以做，而且現在就可以做，和自經區有什麼關係？

針對金融專區，黃捷表示，金管會早在二○一三年，就陸續推動金融自由經濟示範區計畫，不論是針對非居住民的開放信託機制投資國外商品，或銀行業吸引國內外金融機構，來台從事國際金融活動的各種限制，都已修訂並完成相關法令。

至於說帖的人才鬆綁，黃捷強調「外國專業人才延攬及僱用法」在去年二月就正式施行，已放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，目前也有「中國人士來台商務活動交流申請」，提出申請便可來台交流。她想請教韓國瑜：「究竟是還要放寬什麼？」

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