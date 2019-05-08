換掉五名東南亞裔委員 改聘一位中國裔 中市新住民委員會被批淪為「一中」

2019-05-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市府民政局發佈新住民事務委員會廿位委員名單，包括十八名機關單位代表及二名外聘委員。逢甲大學教授何景榮批評，上屆五位外聘委員東南亞裔社群代表全被換掉，新聘一位中國裔代表，一位國民黨中央委員，質疑涉嫌歧視；議員江肇國批評，新住民不該被染紅，淪為「一中」。

印尼在台新住民第二代何景榮在臉書寫道，「是新住民委員會、大中華委員會，還是韓國瑜競選後援會？」貼出中市新住民委員會名單截圖，指市長盧秀燕將原來的五位外聘委員，包括越南裔、印尼裔社群代表，以及移民與東南亞研究的專家全部換掉；取而代之的是來自中國的王彥，以及國民黨中央委員陳俗蓉。

何質疑，這不叫歧視，什麼才叫歧視？而陳俗蓉成天在中共官方傳媒（中國評論新聞網）上抨擊中華民國政府、幫韓國瑜歌功頌德，她來「代表」新住民？造神造到台中來，洗腦還想洗到新住民社群？

江肇國批評，台中市外配來源國眾多，以二○一六、二○一七年的外配結婚數來看，中港澳籍人數皆略低於其他國籍人數，偏偏市府卻換掉東南亞裔社群代表，僅邀請中國配偶及國民黨人士擔任，難道市府眼裡只看見中國，看不見全世界？

民政局︰相關單位推薦 無政治考量

市府民政局說，新住民委員會外聘委員二至五人，二年一聘，上屆去年底屆滿，民政局函請社會局、教育局、移民署等，推薦合適人選。王彥、陳俗蓉均具有長期服務台中不同國家新住民的經驗，無政治上的考量。

民政局表示，未來將視業務推行情形，研議是否增聘委員；依據移民署資料，截至今年三月底，中國、港澳新住民佔中市新住民人口比例六十七．一九％，並未少於其他國籍人數。

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