王金平預計今會劉結一

2019-05-08

〔記者陳昀／台北報導〕表態參選總統的前立法院長、國民黨立委王金平出訪中國祭祖，昨天與漳州市委書記邵玉龍會面時重申，中華兒女本是同根生，也是一家親，台灣內部不應該再分化彼此，兩岸也必須以血緣文化傳承化解分歧。王金平預計今天返台，他與中國國台辦主任劉結一會面的「王劉會」估計今天登場。

王金平昨到福建省漳州市龍海市角美鎮白礁村祭祖、拜訪宗親，並於下午和邵玉龍會面。王金平辦公室轉述，王在會談中表示，儘管兩岸長期分治對立，但擁有共同血脈是歷史事實，兩岸之間的文化血緣關係無法切割，中華兒女「本是同根生」，也是一家親。

王金平指出，台灣內部不該再以族群省籍作為分化彼此、激化仇視對立的手段，兩岸必須以血緣文化的傳承，作為進一步化解分歧、邁向和平的基礎，他以祭祖尋根回原鄉的一小步，期盼帶動百家百姓搭起兩岸各姓宗親的橋梁，開創兩岸正向發展、和平穩定的新格局。

王金平六日搭機前往廈門、預計今天返台，出發前被問及是否與國台辦主任劉結一等中方人士會面，王回應「客隨主便」，但昨天未排入行程，推估今天兩人將會面。

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