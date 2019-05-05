薛瑞福：歷史明示 台受威脅 美會支援

2019-05-05

〔記者彭琬馨／綜合報導〕中國持續加強對台打壓力道，美國國防部助理部長薛瑞福三日在記者會上指出，歷史經驗清楚顯示，當台灣受到威脅時，美國會以適當方式回應，幫助、支持台灣，相信未來也會如此，美國不希望台灣受到恫嚇。

薛瑞福主管印太安全事務，他在美國國防部發布二○一九年中國軍力報告的記者會上，發表以上看法。

中國想超越美國 成為印太強權

薛瑞福表示，中國戰略目標是為了超越美國成為印太地區最主要強權，其利益所在就是為了一些假想情況做準備，尤其在東海、南海與台灣等地；薛瑞福說，美國對這些地區有所承諾，而中國正朝著海上發展力量，企圖在假想的情況與可能和美國交手的狀況中贏得勝利。

被問及中國若入侵台灣，美軍是否會協助防衛？薛瑞福強調，美國法律明白規定，包含經濟抵制或封鎖禁運等在內對台灣的任何威脅，都會被美國視為「嚴重關切」，美國總統會與國會諮商做出適當的反應。

薛瑞福指出，「人們可以預期我們會想看到台灣能保存它的地位，不受任何恫嚇」。至於美國的反應是什麼，薛瑞福說，「必須依據法律對當時發生情況的諮商結果而定」。

忠實執行台灣關係法 支持台灣

針對美方是否售台F-16V戰機，薛瑞福說，他無法評論仍在考量的潛在軍售案，但中國企圖透過外交、政治、經濟方面孤立台灣，台灣需要增強信心，也需要來自美國與其他友人、合作夥伴的支持。他並表示，美國透過忠實執行台灣關係法支持台灣。

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