宋楚瑜：從未說「一國兩制」4字 退回資政聘書

2019-05-03

撇清中國官媒專訪內容 譴責「移花接木」的人

〔記者林良昇、許倬勛、蘇永耀／綜合報導〕蔡英文總統聘為總統府資政的親民黨主席宋楚瑜日前赴中參訪接受中國官媒新華社專訪，內容指宋對「一國兩制」持肯定態度，引發高度爭議。宋楚瑜昨召開記者會為自己辯駁，強調訪談中從未說過「一國兩制」，但他也不需要總統府資政的頭銜，即日起送回資政聘書。總統府表示尊重，將依相關程序予以解任。

蔡英文指宋若贊同中方「一國兩制」 須辭資政

蔡英文總統昨陪同瓜地馬拉總統莫拉雷斯伉儷前往桃園參訪時提到，台灣人不能接受「一國兩制」，堅持民主自由，只有台灣人民對台灣未來有決定權，這是所有政治人物與黨派必須維持的底線。她呼籲宋楚瑜向社會說清楚，如果對一國兩制秉持肯定態度，「會請他離任（總統府資政）」。

蔡總統上午發言後，宋楚瑜下午召開記者會說明。宋表示，他這次赴中考察大灣區，在許多談話及接受新華社和中央電視台訪問時，從來沒有講過「一國兩制」這四個字，更談不上主張要用「一國兩制的香港模式」來處理未來兩岸關係，他要用很憤怒的態度譴責那些「移花接木」的人，移花接木對兩岸一點好處都沒有。

宋重申，他和親民黨的立場就是「兩岸一中，對等分治」，現階段兩岸可以用這個模式進行民主協商，民主協商不是協議。對岸的領導人很明確表達願用民主方式跟台灣各界人士誠懇交換意見，是一個非常重要的轉折。

宋楚瑜說，協商是過程，協議可能是結論，未來即使在協商、談判後，要變成協議時，必須要經有公權力的政府授權參與，並要有立法院監督，最後必要時要訴諸民意通過。

宋也透露，他回台後總統府秘書長陳菊與他通電話，希望他將在大陸所看到、聽到的情況，能夠做些分析，陳菊並說是奉命與他溝通、了解。

「這個頭銜，宋楚瑜不需要」

宋楚瑜強調，他這次是以親民黨主席的身分前往，至於資政頭銜，是為了代表中華民國政府參加亞太經合會領袖會議，除此之外，從未用資政的頭銜到國內外參加任何活動。

「這個頭銜，宋楚瑜不需要」，宋楚瑜說，他非常謝謝蔡總統的信任，但既然他不再去參加國際會議，這頭銜對他沒有什麼特殊意義，「從今天開始，我很願意正式把總統府送給我的聘書送回去」，希望蔡總統務實處理兩岸關係的態度可以堅持下去，不要被少數台獨所綁架。

宋結束記者會後，總統府發言人張惇涵隨即表示，尊重宋個人意願，並將依相關程序予以解任。蔡總統感謝宋主席以總統府資政身分，兩度代表台灣出席亞太經合會。

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