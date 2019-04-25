鴻海兩子公司拿中國43億補助 立委︰選總統綽綽有餘

2019-04-25

〔記者黃佩君、陳柔蓁、巫其倫、鍾麗華／台北報導〕時代力量立委徐永明昨天質疑，鴻海集團旗下兩家子公司「工業富聯」及「富智康」，去年在中國就拿了新台幣四十三億元的「政府補助」，「四十三億選總統綽綽有餘」，不只會影響媒體、也會影響選舉。

陸委會︰緊盯有否影響選舉

記者嘗試向鴻海集團求證，但到截稿前未獲回應。陸委會表示，中國大陸慣以補貼政策促進產業發展，台商在陸企業多數接受當地政府補貼或優惠措施。外界關切中國大陸可能基於政治目的，以補貼企業方式影響我方選舉，政府相關部門已密切關注並作必要的處置。

不具名會計師解釋，中國地方政府為爭取投資，直接給補助款相當常見，不只鴻海集團，很多在中國投資的外商或台商都有。政府補助可分為「補助款」和「所得稅抵減」兩大類，若被列為高科技新創企業，所得稅抵減可達十％，這屬於全國通行的租稅優惠；地方政府則以補助款為主，通常企業會帳列「業外收入」的「非經常性損益」項下。

徐永明昨指出，中股掛牌的「工業富聯」與港股掛牌的「富智康」，光去年的中國政府相關補貼就高達九．四二億人民幣、約四十三．三三億台幣。

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