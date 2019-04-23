美農業部 首度組貿易團訪台

2019-04-23

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國農業部（ＵＳＤＡ）首次籌組貿易訪問團來台，由海外服務署長艾斯里率領農政官員與四十九位美國農產企業及農場組織代表，昨天抵台北訪問。艾斯里表示，台灣仰賴進口，台美間擁有長久且良好的商務關係，台灣對美國出口業者是絕佳的機會。

海外服務署長領軍

艾斯里透過ＡＩＴ新聞稿表示，台灣和美國擁有長久且良好的商務關係。而台灣是個仰賴進口的經濟體，而美國農產品品質優良、價格實惠且安全，台灣對美國農產品喜愛有加，以上種種對美國出口業者來說都是「絕佳的機會」。

ＡＩＴ說，訪團成員將參與特定主題的企業對企業會議、深入詳盡的說明會及實地訪視，以了解台灣市場的運作模式，進而在商務往來中做出精準定位規劃。

外交部昨歡迎訪團並說，台灣是美國農產品第八大海外市場，美國農業部今年特別將我國列為海外拓銷首站，訪團成員不僅包括愛達荷州、喬治亞州及內布拉斯加州等農業州的農政官員，更有業界代表參團，足證台灣市場潛力。

另，美國共和黨全國委員會共同主席希克斯也於昨起應邀率團訪台，將拜會政府高層、相關部會，進一步了解我政經發展及台美關係現況。

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