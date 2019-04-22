2019-04-22

4月22日／防範非洲豬瘟，日本政府強化赴日攜帶肉製品罰則，今天起赴日若攜帶肉品等畜產品入境，將裁罰日幣一百萬圓（約台幣廿八萬元）以下罰金，或處三年以下徒刑。

4月22日／民進黨區域立委初選民調開始執行，預計於30日執行完畢，共為11個選區。22日至26日先執行宜蘭縣、嘉義市等7個選區的民調作業。

4月22日／漢光35號演習22日至26日實施電腦輔助指揮所演習（簡稱電腦兵推），由攻擊軍模擬敵登陸作戰行動，防衛軍依「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」整體防衛構想，實施連續24小時電腦輔助指揮所演習。

4月24日／香港西九龍裁判法院宣布2014年「占領中環」行動的被告刑期。該院9日裁定，包括「占中三子」戴耀廷、陳健民、朱耀明在內的9名運動發起人，串謀做出公眾妨擾、煽惑他人做出公眾妨擾等罪名成立，最重恐被判處7年徒刑。

4月28日／西班牙國會大選登場，將選出眾議院全部350席和參議院266席中的208席。一般認為，沒有任何政黨可贏得絕對多數而單獨執政，西國政局恐將陷入動盪。

本週熱點─日本防範非洲豬瘟即日起提高罰則 肉製品入境最高罰百萬日圓

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