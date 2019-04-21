一週大事（4月14日至20日）

2019-04-21

國內：

●立法院十六日三讀通過「著作權法修正案」，對不法電腦程式提供者用機上盒、App等方式，讓使用者連結到侵權網站收看非法影音，可處兩年以下徒刑。

●行政院會十八日通過「所得稅法修正草案」，長照扣除額為每人每年定額十二萬元，立院三讀通過後追溯自今年實施，明年申報適用，預估二十九萬人受惠。

●行政院二十日宣布調增「農漁子女獎助學金」，刪除原申請成績規定，就讀私立高中職者，每學期調升至六千五百元，就讀私立大專院校為一萬三千元。

國外：

●擁有逾八五○年歷史、被列為世界文化遺產的法國巴黎聖母院，十五日晚間發生大火，尖塔遭烈焰吞噬，法國總統馬克宏矢言五年內完成重建。

●北韓官媒十八日報導，十七日在領導人金正恩的視察與指導下，已完成「新型戰術導向武器」試射，朝鮮半島在「川金二會」破局後升高情勢。

●美國司法部十八日公布「通俄門」刪節版調查報告，稱沒有足夠證據證明美國總統川普競選陣營與俄羅斯串謀影響二○一六年總統大選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/