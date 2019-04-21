民進黨總統初選 賴清德︰不必視初選為畏途

2019-04-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前行政院長賴清德昨到宜蘭，被問到總統蔡英文認為初選會導致民進黨分裂的說法；賴清德說，不必視初選為畏途，初選是民主程序，不是脫黨競選，相信民進黨，相信台灣，相信蔡英文總統的民主素養，我們一定有辦法好好走完民主程序，分裂的問題不會存在。

相信蔡的民主素養 分裂問題不會存在

賴清德昨上午到宜蘭市為台灣經典小鎮觀光代言，媒體詢問蔡英文總統擔憂「初選會造成民進黨分裂」的問題；賴清德說，這次他參與初選，完全是因為基層有強烈焦慮，擔心如果民進黨沒有改變，不僅僅會輸掉政權，如果立委席次大幅降低，對後續台灣民主與主權更會帶來衝擊。

賴清德強調，他相信民進黨民主精神，初選是民主重要程序，是民進黨引以為傲的地方，目前國民黨也在初選，所以不必視初選為畏途，他要參加的是初選，不是脫黨競選，他信任卓榮泰主席、羅文嘉秘書長有辦法處理，相信民進黨、相信台灣、相信民主，分裂的問題不會存在。

至於是否有「蔡賴配」可能？賴清德說，還是先根據民進黨制度，選出誰代表民進黨，再來談後續問題。

賴清德下午到二結王公廟參拜並與鄉親「便當會」，他談到國民黨要與中國簽署和平協議，但和平協議不能解決兩岸問題，台灣人要有保家衛國精神，民主就是台灣的力量，全民要團結一致，向國際社會傳達「台灣已是主權獨立國家」，不能成為第二個香港與西藏。

賴清德說，中國要的不是暫時的和平現狀，而是要併吞台灣，台灣位在太平洋第一島鏈最關鍵位置，只有用民主力量，保護台灣民主生活，等於也是維護亞太地區和平。

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