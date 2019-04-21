民進黨總統初選 蔡英文︰勿讓支持者太焦慮

2019-04-21

〔記者許倬勛／桃園報導〕民進黨總統初選面臨「英德之爭」，總統蔡英文憂心採民調恐讓黨陷入分裂，昨天再被問及民調一事時，蔡英文表示，身為黨員會遵守遊戲規則，不該因初選紛擾讓支持者感到不安與焦慮。

不應該有切割想法 盼以國家大局為重

蔡英文到桃園視察，出席龍潭區鍾肇政文學生活園區啟用典禮。她受訪時指出，身為民進黨員會遵守遊戲規則，但她同時也是台灣總統，總統有總統的責任，眼下台灣的民主與自由，在內外都面臨嚴峻挑戰，不管是不是民進黨支持者，全國人民都希望執政團隊能夠團結，帶著國家繼續前進，不希望因黨內部的問題，造成執政上的干擾，希望執政團隊可以團結，把國家帶向更好的方向。

蔡話鋒一轉也說，若有人自我否定、或有切割的想法，讓支持者陷入不安與焦慮情緒，都不應該，盼能以國家大局為重。

蔡前天提及韓國瑜、郭台銘現象時，曾指中國干預明年選舉。蔡英文昨也表示，美國智庫學者已提出警告，認為台灣的選舉若有外力介入，可能嚴重傷害珍貴民主。

蔡總統昨天也到龍潭警分局慰問員警，並大讚員警十八日起全面換穿的藏青色新制服，顯得英姿颯爽，更符合現代需求，大大提升警察值勤機動性。

蔡英文表示，她擔任總統期間，每隔一段時間就會拜訪不同的警察機關，與基層員警聊天、傾聽他們的想法，舊式制服不夠舒適、不符使用的問題常被提出，所以她交代警政署務必全面更換制服，設計出真正符合需求的新制服。警員說，有別於以往的制服，新式制服以專業戰術型服裝設計，更為貼身、保暖透氣，穿起來也比較輕便，符合多數人需求。

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