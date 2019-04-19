傅崐萁盼回國民黨…公文仍在組發會

2019-04-19

花縣主委呼籲 讓傅角逐國會龍頭

〔記者施曉光、王錦義／綜合報導〕前花蓮縣長傅崐萁昨天出獄，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏受訪時呼籲黨中央應該讓傅重返國民黨並提名不分區立委，角逐國會龍頭寶座，但據了解，花蓮縣黨部去年十二月就已將傅崐萁申請恢復黨籍案陳報黨中央，但公文一直被壓在組發會，對於是否召開中央考紀會討論傅案，黨中央還要再考慮。

昨出獄 支持者喊「選立委」

傅崐萁昨天上午近九點走出花蓮監獄大門，擔任花蓮縣長的妻子徐榛蔚立刻上前擁抱，現場有近千名支持者迎接，當場播放「傅崐萁主題曲檀島警騎」、高呼「選立委」，傅並未正面回應；對於朱立倫、王金平、韓國瑜、郭台銘四名可能的國民黨總統參選人，傅都表達支持。

傅崐萁過去曾任國民黨籍立委，二○○九年因違紀參選花蓮縣長被國民黨開除黨籍，他曾經透過前國民黨榮譽主席吳伯雄轉達希望重返國民黨，被當時黨主席馬英九拒絕，因此直到去年九合一選舉後才遞出恢復黨籍申請，經花蓮縣黨部考紀會通過後陳報黨中央，期間傅還請託很多人向黨中央反映，但他的申請案公文一直被壓在組發會辦公室，沒有轉給中央考紀會處理。

據了解，組發會所持立場為當時適逢選舉過後，傅崐萁又還在受刑期間，如果予以恢復黨籍，無論對國民黨或傅本人，都不是好事；如今傅雖出獄，是否放行，黨中央還要再做考慮。

列不分區？ 黨內︰不可能

至於列名不分區立委問題，黨內認為更是「不可能」，因為傅妻徐榛蔚去年已被國民黨提名並當選花蓮縣長，如果再給傅不分區，社會觀感不佳。

黨內人士並指出，國民黨主席吳敦義至今沒有承諾給任何人不分區立委，況且總統選舉的局目前都還未定，不可能討論不分區的問題，不分區提名作業辦法也未提報中常會。

傅崐萁的出獄牽動花蓮立委選情，目前國民黨花蓮縣區域立委黨內初選已有王廷升、林有志、黃啟嘉三人競爭，但坊間都看好傅會投入明年立委選舉；至於民進黨迄今無人表態，雖綠營支持者普遍認為現任的蕭美琴是最適合的立委人選，但蕭尚未表達連任意願。

蕭美琴 尚未表態競選連任

有民進黨支持者認為，蕭美琴已在花蓮經營十年，「民進黨要培養新人才」，目前包括行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、花蓮縣議員黃振富、去年選縣長的前議員劉曉玫，都是可能人選。

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