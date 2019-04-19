向獨派喊話》蔡英文：吵架難免 互相留個餘地

2019-04-19

〔記者楊淳卉、邱俊福／台北報導〕總統蔡英文昨晚出席「台灣國家聯盟」募款餐會，向獨派喊話，「顧一個厝不簡單」，「意見不同款、冤家（吵架）難免，大家要互相，要給別人留個餘地，家和才會萬事興」；怎麼都是一家人打拚，「絕對沒有過去的恩怨」，前面的路，雖然較困難，但她有信心「把咱們的厝顧好」。

蔡英文昨與總統府秘書長陳菊出席「台灣國家聯盟」募款餐會。蔡致詞表示，這段時間，中國三番兩次在外交場合打壓台灣，或派軍艦在台灣周邊示威，但領土主權，「我們是絕對一步都不會退讓」，台灣的民主、自由的生活，也絕對不會退讓。中國的「九二共識」、「一國兩制」，她也絕對不會接受。

蔡英文提及，有人認為「總統講話溫溫的，尤其講台語，講話也沒有很大聲」，她要向大家說，守護主權，不是講話大聲，是實實在在讓國際社會相信台灣是可信任、有擔當的。所以台灣有困難、有需要時刻，國際朋友會站出來，這段時間台灣也很多國際朋友維持很好的關係，對台灣堅定的立場尊重且支持。

談郭台銘參選

「總統有兩千三百萬個老闆」

對於鴻海董事長郭台銘參加國民黨總統初選，蔡總統昨到警政署參加警察換新制服典禮時表示，郭台銘經商有成，應該是一個可敬的對手，不過當總統必須認識到「總統有兩千三百萬個老闆」，所以心態上要調整一下。

至於郭董「媽祖託夢」的說法，蔡英文認為，當總統「不是要問神，也不是要當神」，總統要做的事，就是照顧好台灣兩千三百萬人的每一個人。

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