吳釗燮：接受一中 祖宗會爬出墳修理我

2019-04-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣參與國際組織處處遭中國打壓，民進黨立委蔡適應昨反諷在野黨「實質參與」說法表示，其實只要放棄國家尊嚴主權，宣布台灣是中國的一部分，邀請函立刻就來了，台灣馬上可和香港一樣加入；外交部長吳釗燮對此回應說：「我祖宗會從墳墓裡爬出來修理我。」

中國打壓力道與日俱增，許多國際組織顧忌中國，使台灣參與情勢越加艱難，例如世衛大會（WHO）、國際刑警組織年會（INTERPOL）和國際民航組織（ICAO）等，近期對於台灣今年參與可能性都已給出負面回應。

吳釗燮昨列席立法院外交及國防委員會，以「今年我國參與國際組織之具體政策」為題報告並備詢。

國民黨立委馬文君質詢時說，雖然有那麼多大國支持台灣參與，但還是沒辦法抗衡中國影響力，並稱過去台灣參與時「也沒有被賣掉啊」，認為應讓台灣實質參與，否則「結果論看就是失敗」。

立委蔡適應稍後質詢時則說，WHO說沒有「兩岸諒解」就不用期待獲得邀請函，ICAO則提出聯合國第二七五八號決議文強調中國是唯一合法代表，INTERPOL大會一九八四年承認中華人民共和國是中國唯一代表時，也曾要求我國用地方層級名義參加。蔡適應說，這些回應意即「接受一中原則、中國是宗主國，就可以參加」。

蔡適應強調，二○一三年時台灣是在「各方協調和共識下」以特邀身分出席ICAO，對岸當時更直言是「不挑戰一中原則前提之下、中國同意ICAO邀請」。蔡適應反諷說，當有人主張「實質參與重要、名稱沒關係、進得去就好」，那其實只要吳釗燮宣布放棄國家尊嚴主權，承認台灣是中國的一部分，邀請函立刻就來了，「台灣馬上可以和香港一樣加入」。

吳釗燮對此回應說：「我祖宗會從墳墓裡爬出來修理我。」強調絕對不會接受台灣是中國的一部分。

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