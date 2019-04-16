美前眾議長 以兩國形容美台關係

2019-04-16

〔記者呂伊萱、蘇永耀／台北報導〕紀念「台灣關係法」（ＴＲＡ）四十週年，美國派遣聯邦眾議院前議長萊恩率團訪台。萊恩昨在友誼酒會致詞時，兩度以「兩國」（two countries）形容美台關係，與過往美方強調非官方關係調性不同。萊恩也盛讚台灣力行民主向世界展示更好道路，提及對印太和全球的期許時，更直言「希望世界上其他地方能更像台灣、向台灣學習！」

美國在台協會（ＡＩＴ）昨在台北內湖新館舉行「台灣關係法& AIT@40：40年友誼慶祝酒會」，現場政要雲集，我方包括總統蔡英文、前總統馬英九等人；美方由萊恩率團，包括聯邦眾議員強森、ＡＩＴ主席莫健、ＡＩＴ處長酈英傑等均出席活動。

蔡總統在慶祝酒會上表示，「台灣關係法」不只是一項政策，更是對自由民主價值的承諾。這項承諾確立了台美的夥伴關係，讓我們成為此區域與世界上一股不可或缺的良善力量。

被我方譽稱為美政壇明日之星的萊恩致詞時首先說，作為代表團團長，他帶來川普政府及無數華府友人最溫暖的祝福與問候。

美台關係

美朝野兩黨絕對的共識

萊恩接著談到美台關係是國會兩黨難得有共識的議題，「而且是絕對的共識」。萊恩並兩度以「兩國」（two countries）形容美台關係，包括提到「台灣關係法 」立法四十週年是「兩國」之間出色的外交政策成就，以及這種跨黨派支持正是「兩國」長久友誼的見證。

萊恩重申，美國戰略就是要確保印太區域的自由和開放能夠蓬勃發展，而在這件事上，「台灣是最好的朋友」。萊恩也讚揚民主價值，引述美國副總統彭斯在對中政策演講中表示的「美國永遠相信，台灣力行民主，為所有華人展示了一條更好的道路」。

萊恩說，美國對印太和全球的期許非常簡單：「一個自由、開放、繁榮及創新的社會」。美國也希望與世界其他地方攜手合作，一同解決全球問題。萊恩盛讚台灣的領導力，不僅積極透過自身經驗協助他人，還幫助夥伴自立自強，世界需要更多像這樣的領袖風範，「我們希望世界上其他地方能更像台灣、向台灣學習！」一席話引來滿堂喝采與掌聲。

萊恩說，台灣的領導力反映美台共享價值，例如對民主、自由市場、法治和人權的共同堅持，他同時重申美國對台灣的安全承諾仍然堅若磐石。

蔡總統︰

台灣是印太可信賴行動者

另，蔡總統稍早在總統府接見萊恩時說，台灣是印太地區可信賴的行動者，政府非常有信心台美關係將比過去更加密切，也會在穩固的合作基礎，共同發揮區域中的正面影響力，持續打造一個和平、穩定、開放、繁榮的印太地區。萊恩表示，未來台美間還有很多領域可以發展，特別是貿易及安全領域。

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