國防產發條例初審 確立廠商分級制

2019-04-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會昨天初審通過「國防產業發展條例草案」，納入國防廠商資格級別認證制度，由第三公正方依據科技水準、規模、經驗、誠信等條件，將廠商分為甲、乙、丙三等級，盼提升國防產業能量。不過，草案中的獎勵措施、得標商回饋機制等關鍵條文，因各界意見不一，將送朝野協商。

分甲、乙、丙三等級

根據「國防產業發展條例草案」第四條，我國廠商可向國防部申請「列管軍品資格級別認證」，並委由第三公正方根據廠商科技水準、經營規模、軍品研製和維修經驗、創造產值與就業機會、產學研與跨國工業合作績效、產品獲原廠認證、誠信履行政府機關契約紀錄、資通安全等項目進行評鑑，分為甲、乙、丙三等級。

國防部資源規劃司科技企劃處長康世宗表示，評鑑方式已有初步標準，依照美方採用的技術備便水準（TRL）評鑑，藉此評鑑廠商成熟度和科技水準，TRL有九等級，光草案訂定的「丙級」就具備第六級水準。至於分級申請條件、核發等細節，草案內文規範，須待國防部會同經濟部、科技部等主辦機關訂定。

回饋機制等條文 送朝野協商

不過，攸關政府、行政法人對於合格廠商獎勵規範的草案第十二條，以及要求得標廠商，須回饋決標金額千分之三至千分之五至國防工業發展基金的草案第十四條，由於各界意見不一，皆保留送朝野協商。

外交及國防委員會召委立委王定宇受訪時表示，外界擔心廠商回饋機制，導致廠商「報價時先灌水」，與其如此，不如採實質報價機制。

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