備戰政見會 賴閉門練功

2019-04-06

〔記者蘇芳禾／台北報導〕昨天是清明節，投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德無公開行程，他返回新北市萬里老家掃墓祭祖。據了解，幕僚已準備不少資料，讓賴清德全力備戰十三日的電視政見發表，內容將聚焦國家未來發展方向。

聚焦國家未來發展方向

賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲受訪指出，民進黨總統初選，是對黨的正面力量，透過政見發表會來吸引社會關注，「不然之前大家都在關注國民黨的幾個太陽」，蔡總統和賴院長兩位參選人的政見發表會，就是最好的吸引支持者關注的機會。

林俊憲表示，賴清德最近的行程中，都陸續提到他的經濟政策、智慧政府、綠能、農業等細節。這段期間賴也接觸很多人，加上賴在行政院的經歷，相信可以好好備戰政見發表會。

賴清德昨也在臉書貼上雜誌專訪內容，同時細數過去在台南市長和行政院長的施政。

臉書貼文細數過去施政成績

適逢兒童節、清明連假，台南漁光島藝術節活動受歡迎。賴清德指出，漁光島上曾經有一座海濱勝地「秋茂園」，是好幾代台灣人的共同回憶。在秋茂園關園後，漁光島成為閒置的荒地，他任台南市長時，參考日本瀨戶內海的直島藝術季，二○一五年開始舉辦「漁光島藝術節」，成功讓漁光島成為網美喜愛的打卡熱點！

賴清德表示，「文化台灣」是他在行政院長任內的施政目標之一，如果有機會帶領國家，一定會讓「文化台灣」深耕茁壯，「讓我們為自己的文化感到驕傲！」

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