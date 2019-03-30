冷眼集》一個中華民國

2019-03-30

記者鄒景雯／特稿

韓國瑜市長回台灣了，昨天，面對各方關切，他回答得很好：認同一個中華民國。很可惜在場聯訪的記者們沒有繼續提出有意義的追問，否則韓市長一定有更多釐清疑團的機會，甚至願意立即向國人、至少高雄市民公開道歉，也說不定。

有關認同一個中華民國這檔事，原本對許多人來說是天經地義，韓市長何須還要當眾表白？這表示韓國瑜非常清楚「一個中國」的致命所在，因此一定要把刻意模糊化的「九二共識」給出清楚的定義。既然是明白人，這問題也裝瘋賣傻不成，現場媒體接著該請韓市長說明的是：既然是中華民國的高雄市長，為什麼要說可以選中華人民共和國的澳門特首？

澳門特區行政長官的產生，是根據《澳門特區基本法》而來，依法必須由中華人民共和國中央人民政府任命，並對中央人民政府負責，一個中華民國的認同者，會覺得這無所謂？是不排除未來有放棄中華民國國籍的打算？這種玩笑能開嗎？韓市長是否認錯：這是嚴重不當失言？

當然，韓市長也自我打圓場說：一個縣市長怎麼賣台？暫且不要說韓市長現在是國民黨吳主席「特邀」參加總統初選提名的鎖定人選，不只是高雄市長的政治行情，就算韓國瑜僅是個陽春市長，當對岸國台辦誇示其此行成功，反批台灣政府不願面對「一國兩制」實踐的成功時，這豈不是擺明是把自己當做兩制台灣的樣板？一個中華民國的認同者不是該立刻跳起來，徹底切割自清嗎？怎麼國人看到韓市長反而是激動地表述要把中華民國總統府的磚塊給拆下來，拿到對岸去賣，才算明志？

國家興亡，匹夫有責，何況是剛剛高票當選的六都市長，大家這麼看重韓市長，也在於他擁有不少粉絲，一言一行當起社會教育作用，故而偏差不得。一月間，中共總書記習近平已經宣布今年的對台工作，將廣邀台灣各界探索兩制台灣方案；三月上旬全國兩會在北京結束後，相關推展已然上路，韓市長在這個政策脈絡下獲准訪問港澳中，難怪被對岸定位為見證「一國兩制」的成功。面對北京的扣帽子，韓市長不妨找機會隔海質問一下中華人民共和國，這樣大家會對韓市長以行動「認同一個中華民國」，更為確信。

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