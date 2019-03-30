王談徵召︰先證明其他人會落選

2019-03-30

堅持參選 向黨中央提出質疑 吳回應︰審慎考慮

〔記者陳昀、黃欣柏／台北報導〕國民黨總統初選爭議不休，黨中央拋出「徵召初選」、「特邀」等主張更添紛擾。表態參選總統的前立法院長王金平昨指出，黨中央若要徵召，必須證明被徵召者一定當選、其他人一定不會當選；黨主席吳敦義則回覆說，「這個我還要審慎考慮。」

王金平受訪時被問到「很介意徵召嗎？」王反問記者：「那你覺得公平嗎？」

王金平指出，黨中央如果要徵召，應該先弄清楚是不是受徵召的人一定當選、沒被徵召的人一定不會當選，「我尊重，但不代表接受。」他強調，尊重就是會參選，且他關關難過關關過，直到明年一月十一日（總統選舉日），有自信還是會過關，現在黨中央初選辦法還沒出來，談要不要選到底都是假設性問題。

對於徵召後若仍落敗、黨主席吳敦義要不要負責？王金平回應，這是另外一檔事，不必談那麼遠。

王金平表示，在初選規則還沒確定前，總要表示一點意見，讓黨中央了解不同想法，就算沒辦法改變什麼，該反映的還是要反映，就看黨中央怎麼做。

至於「特邀不知道是哪隻妖」是不是在諷刺吳敦義？王金平說：「哎呀，開玩笑的嘛，有時候要幽默一下！」

王金平強調，國民黨無論如何都要團結，不是講過很多次嗎？如果「三角督」選情當然會更複雜，因此一定要團結。

朱︰要初選要徵召快搞定

另一位已表態參選的前新北市長朱立倫，昨晚再對國民黨中央喊話，要初選、要徵召，應該趕快搞定、講清楚，相信吳敦義已和高雄市長韓國瑜聯繫，吳應盡快向韓表達黨中央態度。

對於王金平質疑「特邀」、「徵召初選」不公平，朱立倫表示，王金平是長輩、尊重王的說法，但要特別呼籲，無論最後是誰出線，全黨都要團結一致，爭取二○二○勝選。

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