縣市長訪港澳 陸委會研擬修法管理

2019-03-27

〔特派記者蘇永耀、記者呂伊萱／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上週密訪港澳中聯辦惹議，正進行「海洋民主之旅」的蔡總統昨受訪時表示，現行法律如何評價這件事情或法律規定是否足夠，由立院、陸委會處理，也請陸委會研究看看有什麼法規可以管。陸委會對此表示，現行港澳法規中沒有明文規範，為使政務人員、縣市首長等人員赴港澳訪問時有法可循，正草擬增列相關規定，以強化必要管理。

蔡：政治人物有責任保護國家主權

蔡總統曾籲韓國瑜會見中國國台辦主任劉結一時應該提到「中華民國」，不過韓前天會面時沒有提，到會後才向媒體自稱是「孫中山信徒」、「中華民國」等字句。總統昨在馬紹爾群島與隨團媒體茶敘時回應：「人走了（劉結一）再說，我們就要確保走掉的人在媒體上有看到這句話。」總統並強調，民選的政治人物，背負民意期待，也有責任保護國家主權與尊嚴，該講話的時候就應該講話。

韓國瑜上週先後進入香港、澳門中聯辦，會見兩處主任，前天並與劉結一會面；對於此事是否有法可管，蔡總統表示，請陸委會研究看看。媒體詢問，政府將研擬修法，是否把韓國瑜當成二○二○假想敵？總統表示，不需想得那麼複雜，現行法律如何評價此事或法律規定是否足夠，由立法院、陸委會處理。

現行港澳法規 未規範政務人員行為

陸委會說明，依照現行「香港澳門關係條例」，國人進入港、澳，是依一般出境規定辦理，對於相關申請程序及行為規範，並沒有明文特別要求。為使政務人員、直轄市長、縣市長與涉機密人員等，赴港澳時能有相關申請流程及行為規範，陸委會正在研議、草擬，將在「港澳關係條例」中增列相關規定。

另，在中聯辦風波未平之際，美國在台協會（AIT）昨在臉書上分享美國國務院上週發表的年度《香港政策法報告》，並提及美國副總統上週接見香港前政務司司長陳方安生。

由於該報告提及香港自治程度減少，AIT此舉剛好使韓國瑜訪中惹議與美國關切香港自由兩件事形成對比。對於此分享是否有特殊意涵？AIT發言人孟雨荷表示，「發文的意思不言自明」。

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