新華社連兩天批判蔡總統 陸委會：顯露一國兩制窘境

2019-03-20

〔記者鍾麗華／綜合報導〕蔡英文總統上週召集國安會議提出反制北京「一國兩制台灣方案」。對此，中國官媒「新華社」連兩天以「時評」點名批判蔡總統，前天以「污名化『一國兩制』能走多遠」為題，昨則刊出「『維持現狀』說的『兩國論』底色」。陸委會表示，我揭穿中共消滅中華民國企圖，各部會持續配合應處蔡總統提出七項指導綱領。

兩岸關係絕非北京單方決斷

陸委會強調，中共官媒及北京當局近日惡意批評我國家領導人及政策，歸根究柢應是我方及時揭穿「一國兩制台灣方案」，以及面對台灣社會無人理會「一國兩制」的現實窘境。中共當局一再誤判情勢，面對兩岸情勢應好好思考務實處理之道，也該認清兩岸關係絕不是北京當局單方面決斷。

「新華社」昨刊出的評論指出，蔡英文自二○一六年上台至今，言必稱「維持現狀」，「以此為民進黨當局的大陸政策遮羞護短，還不斷攻擊大陸，將承認兩岸同屬一個中國、堅持『九二共識』冠之以『單方面破壞現狀』的大帽子」。

評論指蔡總統「一方面否認兩岸同屬一個中國」，一方面又提出「中華民國台灣」這一「來歷不明、毫無法理依據的新名詞」，形塑「兩岸兩國」的「新語境」。這些作法暴露「維持現狀」說法的「兩國論」底色。「『兩國論』是蔡英文抹不掉的『胎記』」。

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