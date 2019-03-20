台美成立全新對話機制》在我官署宣布 凸顯官方互動緊密

2019-03-20

〔記者呂伊萱／台北報導〕台美昨成立「印太民主治理諮商機制」，據了解，美國國務院主責民主、人權和勞工事務局副助理國務卿巴斯比去年首次來台時，向我方提出「希望建立關於民主人權的常態性對話」，雙方商議數月後確立。

常態性對話 美方主動提出

相較於過去美台互動時的民間調性，這次則是ＡＩＴ處長酈英傑首次到外交部與外交部長吳釗燮一同召開記者會宣布倡議，從活動形式與機制建立，均顯示民主價值、基本自由與人權，不僅是台美雙方自我定位的核心，更是美國尋求與台灣合作的基礎。

據了解，美台事前討論活動籌畫時，美方沒有顧忌形式，確定共同舉辦記者會時，也表示「地點在外交部也可以」，逐步強化官方互動意涵不言自明，也使此次活動成為美台關係進展里程碑。

媒體在會中也關切ＡＩＴ處長與外交部長同台召開記者會的象徵意涵，酈英傑回答說，他其實經常到訪外交部，也和吳釗燮有良好的互動合作，但這次活動意在傳達重要訊息，亦即在「印太民主治理諮商機制」下美台的共同價值，也讓台灣有機會在區域中展現區域民主模範。

吳釗燮則說，在「台灣關係法（ＴＲＡ）」四十週年之際，他與酈英傑站在一起舉行記者會，「本身就具高度意義」。吳說，台灣將在ＴＲＡ基礎上持續發展對美關係，如同美國官員近來多次闡述台灣是可信賴的夥伴、民主成功故事，也是世界良善力量，盼以台灣作為平台，促進區域良善治理，是台灣可貢獻良多的象徵。

盼台民主成就 成印太模範

涉外人士分析，美中台互動形成對比。因美國和中國也設有人權對話機制，但美方透過此機制要求中國改善人權現況，「和台灣情形完全相反」。涉外人士強調，美方希望利用台灣人權民主成就作為模範，幫助印太區域內國家改善人權情況與政府治理。

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