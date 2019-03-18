星期專訪》 李忠憲：資料比錢更有用 別買中國手機

2019-03-18

記者鄭琪芳／專訪

美國對中國發動貿易戰，並聯合盟邦封殺華為等中國電信設備商。成功大學電機系教授、前國家高速網路與計算中心資安長李忠憲表示，將來五Ｇ世界，人類所有行為幾乎全在其覆蓋服務下，若系統建置、零件供應和服務營運所託非人，輕則二十四小時受到嚴密監視，重則隨時被敵人癱瘓；因此，美禁止華為、中興通訊，不止資安問題，而是國安考量；而台灣是面對中國威脅的第一線國家，資安考量應最嚴格，至少應比國際上作法嚴格。他並呼籲，民眾千萬不要貪小便宜買中國製手機或智慧家電，因為人工智慧時代，「資料比錢更有用」。

問：如何看待美國圍堵華為的動作？

答：這場貿易戰，表面上是貿易逆差金額，實質上是美國希望中國能有結構性轉變。中國進入世貿組織（ＷＴＯ）後，利用自由世界得到很多好處，但持續對出口補貼、嚴格管制市場不准外資自由進出、利用國企壟斷市場，尤其「不求所有、但求所在」的政策，強迫外企轉讓技術，這些問題若未改善，貿易戰很難落幕。

五Ｇ世界 人類一舉一動難逃監視

美禁止中興、華為，不止五Ｇ主導權這麼簡單，而是對中經濟作戰下的一環。五Ｇ通訊建設是現代化國家的關鍵基礎設施，將來五Ｇ世界，人類所有行為幾乎全在其覆蓋的服務下，五Ｇ建置或營運商是誰，當然是資安或國安的關鍵問題，若系統建置、零件供應和服務營運所託非人，輕則二十四小時受到嚴密監視，重則隨時被敵人癱瘓，整個國家陷入嚴重危機。

重則隨時被敵人癱瘓 國家陷危機

美國是民主自由，中國是專制獨裁，且在習近平取消任期限制後，獨裁權力越來越集中，「國進民退」更顯示中國絕非「市場經濟」；且靠美國得以經濟起飛的中國，毫不掩飾地以美為最大假想敵，與俄羅斯、朝鮮關係密切，在非洲大幅投資組成同一陣線，在南海問題以金錢拉攏菲律賓、巴基斯坦、柬埔寨等，最近更在美國後院委內瑞拉背後支持反美勢力。種種跡象顯示，中國試圖在各種戰場上對抗美國，這也是美國朝野兩黨對中共有共同政策作為的主因。

以上情勢下，美國對華為或中興的作法，不止單純資安問題，而是國安的考量，關係國家生死命脈的五Ｇ基礎建設，美封殺華為是必然結果。

問：華為產品對政府機關可能造成什麼影響？政府應採取哪些措施？

答：中國是台灣最大的敵人，習近平多次宣示不放棄以武力犯台，以「一國兩制」統一台灣也是中國的既定政策。許多研究顯示，華為手機裡有很多莫名其妙的東西，通常在手機複雜系統中暗藏後門，沒觸發時像大海撈針難以發現；但一個房子如果發現一隻蟑螂，就難以估計到底有多少蟑螂隱藏在各角落，手機也是同樣道理。

華為手機暗藏後門 資料傳到中國

管理手機、終端設備與資通訊系統資安的人，基本上不會自找麻煩，在系統內可做的事，儘量不會去管制一般用戶。為何要禁止華為等中國製手機在政府機關使用？因為即使在機關裡對華為手機用戶進行嚴格的網路管控，在內網分析和管制後門所造成的可疑連線，這些手機一樣會在內網裡面收集資料，然後利用沒有管制的四Ｇ服務傳送到中國。

這就是網路技術的基本特性，應用層可向下多工，利用不同網路層的連線傳送資料，只在機關內部網路資安設備進行管理，沒辦法防止洩密，所以必須管制華為手機等；現在的手機功能非常強大，不管運算能力、儲存空間、網路傳輸速率與各種不同介面，完全可以成為一個分散式資料庫來源，要防止洩密，除管制外，很難有其他技術上的辦法。

以國安而言，理論上應禁止使用敵人製通訊設備，但因台灣處境特殊，資訊戰爭中，戰時和平時定義困難，所以政府處理此問題有相當難度。我認為，應先盤點中國牌和中國製通訊設備，中國牌從各種設計流程開始，中間能夠加入後門的機會較多，中國製的威脅則在製造過程，中國牌的資安威脅遠大於中國製。

資安作法並不在能杜絕所有安全威脅，世界上沒有絕對安全，也就沒有絕對資安，政府應做一個風險評估高低的優先順序表，再依可執行的資源配置由上往下嚴格管理。因為沒有絕對的安全，我也沒有辦法回答政府做得夠不夠，理論上台灣是面對中國威脅的第一線國家，資安考量應最嚴格，實際上因台灣政治局勢而有困難，但至少應比國際上作法更嚴格一點。

問：一般消費者使用華為手機也會受影響嗎？

答：一般使用者會受到的影響主要是隱私權，包括個人行蹤、拍攝的影片及照片，各種應用服務的帳號密碼，尤其銀行金流的安全威脅，甚至自己感興趣的東西，或在網路及社群媒體瀏覽及發言的內容；這些隱私資料常是對親屬都要保密的東西，就這樣外洩到別人的資料庫，使用者不會感到毛骨悚然嗎？

若華為手機暗藏後門，只要有任何網路連線，不管哪家電信公司的四Ｇ服務或無線網路Wi-Fi等，手機上層的應用程式，就可利用下層網路隨時隨地傳送資料到中國的資料庫。

至於中共如何辨識使用者？駭客攻擊有一種進階持續性威脅 （Advanced Persistent Threat），就是針對個人或組織所做的複雜且多方位的網路攻擊，潛伏攻擊時間可能長達數週、數月甚至數年，內藏後門的手機比駭客攻擊更簡單方便，手機上任何資料，都可備份經由後門傳送到中國；中國國安單位不僅知道你是誰、電話號碼、住哪裡、通訊錄有誰，還可知道你跟他們的關係、長相、和誰吃飯、在手機上打了什麼屁、傳什麼新聞故事病毒給你最有用等。

中國製智慧家電設備 資安風險大

我要呼籲台灣民眾，「千萬不要貪小便宜買中國製手機或智慧家電設備」，人工智慧時代，「資料比錢更有用」。其實，不管什麼智慧家電都有相當大的資安風險，最近有個剛當選重要職位的朋友，夫人立刻抽到某智慧家電，像我這種對資安特別敏感的人，就感到毛毛的。

問：你認為美國封殺華為行動能否成功？

答：我是留學德國的博士，了解德國對美國的感情非常複雜，尤其川普上台後更明顯，德國可說是世界上最友好中國的西方國家之一，最近圖博（西藏）抗暴六十週年，原先非常支持圖博的德國，也因中國各種經濟誘惑而有相當大退縮。

但德國第一電視台最近討論華為五Ｇ建置問題，提到五Ｇ影響未來生活，影響整個國家是否被監聽甚至被癱瘓；華為技術還算不錯、也做了很多投資，但華為是一家中企、依賴國家，中國不是民主政體，且法律規定企業要配合國家搜集情報。

這些就是關鍵問題，美國經濟和軍事力量還是世界最強，歐洲許多恐怖攻擊等情資都來自美國，若美國不再分享情報，這種最上層的盟國關係，兩國外交關係將造成極大的退縮。美國封殺華為會不會成功，這個問題很難回答，但美國似乎已清醒過來，了解中國對世界的威脅，包括德國等也應不會忽略中共本質，中國是一個沒有人權、自由、民主的獨裁國家。

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