訪美前遭控九大罪 柯回擊「阿搭馬孔固力」

2019-03-16

〔記者黃建豪、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今天將出訪美國九天，行前卻接連發生訪美行程遭降格、全美台灣同鄉會控訴九大罪狀，呼籲僑胞拒絕接待柯等爭議。柯文哲昨不滿指出，他對這些指控非常感冒，指控是民進黨在背後對他貼標籤，「無法理解意識形態可以使人變成義和團，阿搭馬孔固力（頭殼壞去）！」

柯文哲美國行將走訪紐約、華盛頓、亞特蘭大及波士頓四座城市，並參觀國會大廈、於美國保守派智庫傳統基金會演講等，卻在出訪前夕，被四年多前參選台北市長時給予相當大善意的全美台灣同鄉會聲明拒絕接待，並以仰慕獨裁者、提出兩岸一家親等九大罪狀，痛斥柯文哲為投機政客。

全美台灣同鄉會是在美國為台灣主權奔走的僑胞組織，雖不隸屬台灣任何政黨，但其核心價值為堅持台灣民主及獨立自主。

痛斥民進黨貼標籤

柯文哲昨指出，他沒有主動去找過全美台灣同鄉會，且對九大罪狀非常感冒。同鄉會指柯對毛澤東、鄧小平、蔣經國等獨裁者毫不掩飾仰慕 ，柯對此痛斥，他在二○一四年跟民進黨合作打過選戰，發現民進黨典型喜歡貼標籤，他很生氣。

柯文哲反駁，「難道去延安觀光過、訪問過，就是共產黨？難道引用『黑貓白貓』就是鄧小平的仰慕者？且台灣做民調哪個總統做最好，結果是蔣經國，這不是很好笑？」每個人有他好壞，只講壞處拿來誇大，何必呢？

柯文哲日前坦言，美方曾關注他選不選總統；柯昨表示，這哪需要去美國講？一直以來他態度都一樣，以前就講過六月後再問他，且到時候會選就會去登記，沒有就沒有，緊張什麼？

指國民黨亂成一團

柯隨後出席市府公開活動，被問及國民黨台北市議員王欣儀日前稱，若國民黨不派韓國瑜參選總統，很多基層可能轉挺柯文哲；柯文哲回應，人活在世上不是單獨存在，一定會相互牽扯，但國民黨現在比較麻煩，他們已經亂成一團了。

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