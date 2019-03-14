「我認證的太陽」盧送餅挺朱

2019-03-14

國民黨最有機會的總統人選之一 期待他心想事成

〔記者張菁雅、張軒哲、周湘芸／綜合報導〕前新北市長朱立倫昨拜訪台中市長盧秀燕，盧秀燕送上太陽餅，代表朱立倫是經她認證的「太陽」，盧秀燕也拜託朱立倫，未來若擔任國家領導人，要把台中列為自由經濟示範區，朱表示支持，並認為自經區可為台灣創造附加價值。

朱立倫昨訪台中市政府，和盧秀燕互贈新北市、台中市名產，盧準備太陽餅，她說，她對朱立倫有很大的期待，認定朱是「太陽」，盼朱如旭日東升、心想事成。

盧也說，她認為朱立倫是國民黨最有機會的人選之一，最有可能成為國家領導人的人選之一，在她心目中，朱絕對名列前茅，參選不是有意願而已，一定要能贏，帶領國家走上正確道路。

盧也拜託朱立倫，若擔任國家領導人，要把台中列為自由經濟示範區，協助台中產品出口，朱當場允諾。

訪顏清標父子 朱尋求支持

朱立倫傍晚拜訪大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恆、台中市議會議長張清照、副議長顏莉敏，尋求台中海線藍營支持。顏清標指出，朱是數十年老朋友，來台中當然要聚聚，國民黨最後誰出線，就支持誰。

朱︰徵召就徵召 別重演換柱

朱受訪談到黨內「二階段初選」時再次強調，初選後再去改變總是不好，會讓民眾覺得是四年前換柱風波的翻版，黨中央要徵召，就大大方方地徵召，絕不能再犯當年換柱風波的錯誤，「到現在為止還是有很多人對我不滿」。

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