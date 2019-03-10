瑪麗亞說 韓國瑜道歉：玩笑話

2019-03-10

歧視移工用語 菲律賓駐台代表：深感遺憾

〔記者葛祐豪、彭琬馨／綜合報導〕高雄市長韓國瑜把「瑪麗亞」形容成菲律賓人，連日來引發歧視的抨擊，菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）也致函韓國瑜表達遺憾。高市新聞局昨天發布聲明，強調當時韓只是玩笑話，韓國瑜對於造成菲律賓民眾的誤會與不愉快，深表歉意。

韓國瑜日前座談時，有人建議可從菲律賓引進英語人才，韓回說「瑪麗亞怎麼變老師？」引發爭議。菲律賓馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）昨也公布班納友七日致函韓國瑜的信件內容。班納友指出，他們注意到韓市長關於瑪麗亞的發言，MECO對此感到深深的遺憾。

班納友指出，MECO認為，當韓國瑜以「瑪麗亞」稱呼菲國人民時，是一種對外國移工帶有歧視意味的負面用語。班納友並表示，「在我們繼續支持高雄市政府的同時，期盼韓國瑜深思熟慮」。

高市新聞局：無貶抑菲國人民意思

高市新聞局昨天下午發布聲明，指韓國瑜對於以「瑪麗亞」形容詞正式表達歉意，韓絕無貶抑菲律賓人民的意思。

高市新聞局強調，韓國瑜當時的口誤玩笑話，純粹只是希望台灣人才庫，能全面自行提升國際化的語言，不一定要外求。但造成菲律賓民眾的誤會不愉快，韓國瑜深表歉意，也期待未來跟菲國多元的合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/