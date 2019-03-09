郭國文街頭衝刺 賴清德蘇嘉全輪流助陣

2019-03-09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南第二選區立委補選進入倒數，民進黨候選人郭國文昨天的拜票、造勢活動不斷，前行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全等人強勢助陣，支持者士氣大振！因無黨籍候選人陳筱諭主打「扁家牌」，郭國文昨也專程拜訪陳水扁尋求支持，郭國文說，陳前總統站在黨的立場及大局考量，會有所表示。

前農委會副主委李退之、民進黨台南市黨部執行長蔡麗青則集中砲火「三問謝龍介」，質疑目前柚子花還沒開齊，哪來訂單？又要如何訂價、報價？而麻豆農會一年銷售文旦約三十萬台斤，又要如何賣五十貨櫃以上的文旦？呼籲謝不要為了選票欺騙農民。

郭國文一早由賴清德陪同，在新化街頭冒雨拜票，爭取鄉親支持；隨後到當地武德殿，偕民進黨副秘書長徐佳青、台南市長夫人劉育菁等婦女姊妹助選團一起掃街，並向婦女朋友送花致意。

下午，蘇嘉全到新化太子宮與朝天宮參拜，為郭國文站台、造勢，蘇嘉全推崇郭的學、經歷，及認真做事的能力，一定會成為提振地方發展的好立委。

賴清德辭行政院長後返鄉，全力深耕台南，外界解讀是想「從台南出發」；他昨受訪時未正面回應未來動向，強調目前主要工作是輔選郭國文，盼鄉親再給民進黨機會，讓台灣有更好發展。

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