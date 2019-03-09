立委補選 民進黨打「告急牌」

2019-03-09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕四席立委補選將在十六日投票，選前黃金週，民進黨在台南和新北都打出「告急牌」。據透露，之前一直有優勢的新北市三重區，民進黨候選人余天雖具有高知名度，但最近領先幅度已被拉近，輔選系統希望支持者要有危機意識；台南市部分，則是由黨中央出手，解開派系心結，候選人郭國文也與前總統陳水扁合照爭取支持，黨中央下達動員令，用車輪戰輾過台南所有組織，全面鞏固基本盤。

蘇揆︰情勢確實不好 全黨要更努力

前行政院長賴清德前天為郭國文輔選時，直言「民進黨現在就只剩下一口氣」，能否重新站起來，就看立委補選之戰。行政院長蘇貞昌昨受訪時回應，民進黨情勢現在確實不好，大家更要努力，或許有些地方沒做好，現在他擔任行政院長，就是要解決民怨，拜託大家多支持。

面對新北市第三選區、彰化縣第一選區、台南市第二選區及金門縣立委補選，扣除未提名的金門縣，民進黨力拚守住新北、台南兩席立委，並搶攻彰化立委席次。

黨務幹部坦言，新北三重區一開始有部分議員不滿，輔選不積極，擔任北區輔選召集人的桃園市長鄭文燦、黨主席卓榮泰接連召開兩次會議，把議員叫過來一件一件解決問題。

綠營輔選人士強調，三重絕對不是「綠到出汁」，基本上是藍綠五五波，但韓流的影響讓余天的領先被拉近，最後一週他們盼能夠挺住這波韓流，並用各種基層組織動員，讓支持者有危機意識，否則綠營的投票意願只比藍營高一點，實在非常危險。

台南市部分，民進黨在三月五日舉辦動員輔選會議，由台南市長黃偉哲親自主持，黨中央下達命令，要求全體公職打組織車輪戰，降低脫黨參選的陳筱諭對郭國文的影響。

地方人士分析，這次台南有兩個議題被操作成功，一是「派系問題」，新潮流與正國會為首的反新勢力在先前議長一戰殺到見骨，這次競選團隊邀請正國會大將陳亭妃來演講，展現團結。二是「阿扁問題」，陳筱諭的母親郭秀珠，是陳水扁支持者，民進黨先請扁系色彩鮮明的前外交部長陳唐山出面，接著郭國文拜訪陳水扁，號召挺扁選民歸隊。

彰化部分，綠營則是打辭官與燈會落跑話題。文宣幹部指出，國民黨候選人柯呈枋接任台中市政府參議，卻請假參選彰化縣立委補選，將會凸顯對手缺乏決心的舉動。黨中央也邀剛辦完燈會的屏東縣長潘孟安到彰化輔選，對比放棄舉辦燈會的彰化。

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