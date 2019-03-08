港府修訂「移交逃犯條例」港議員：打破一國兩制防火牆

2019-03-08

〔記者彭琬馨、楊淳卉、鍾麗華／台北報導〕為呼籲台灣政府正視港府修訂「移交逃犯條例」可能衍生的問題，來台訪問的香港立法會議員涂謹申、陳志全、朱凱迪及前議員羅冠聰等昨拜會朝野立委。朱凱迪說，香港目前的司法制度還能被相信，但他們不相信中國的司法制度，修法會讓香港變相成為中國司法管轄區的一部分，影響的將不只是香港居民。

傳台灣建議港方修法

陸委會斥「一派胡言」

另有媒體報導稱，香港基本法委員會副主委譚惠珠指港府修訂「逃犯條例」是台灣的建議，陸委會昨嚴正駁斥，指完全是一派胡言。陸委會重申，希望港方能以不涉政治的務實態度，積極考慮與台灣簽訂司法互助協議，從根本解決問題。

去年二月，一名香港男子在台殺害女友後逃回香港，台港缺乏司法互助引起關注。港府年初以本案為由，計畫修訂「移交逃犯條例」，向沒有訂定引渡協議的地區移交逃犯，由於可能導致異議人士被遣送至中國，包括在港台人也可能出現安全隱憂，香港民主派人士因此反對這項隱藏政治目的修法。

香港立法會議員朱凱迪說，港府此次以兇殺案為藉口，意圖突破過去二十幾年在司法審判時設下的一國兩制防火牆。香港前立法會議員羅冠聰說，一旦修法通過，在港台人若犯罪就可能被引渡到中國受審，呼籲台港政府能就此事盡快展開協商。

民進黨團幹事長管碧玲昨指出，台港政府應積極溝通解決。時代力量總召徐永明也說，將提案要求我政府向港府表態，並與港府協商。

民進黨秘書長羅文嘉表示，支持陸委會的主張，呼籲港方積極思考與台灣簽署司法互助協議。

移交逃犯條例#香港立法會#司法互助#

陸委會

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