美宗教大使將來台出席論壇

2019-03-07

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務院六日發表聲明，國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）於本月六日至十三日出訪香港與台灣，訪台期間將出席年度區域宗教自由論壇，討論改善區域宗教自由。這是布朗貝克首度造訪台港。

國務院發言人辦公室的聲明指出，布朗貝克將在台灣出席二○一九年區域宗教自由論壇（2019 Regional Religious Freedom Forum），針對印太區域宗教自由公民社會對話發表專題演講。與會的政府官員、民間社會代表與專家，將在論壇中討論如何改善區域宗教自由氛圍。

由中華民國外交部、台灣民主基金會與美國國務院合辦的區域宗教自由論壇，將於本月十一、十二日在台北登場，與會者除布朗貝克外，還有十幾個國家的宗教自由領袖。

聲明還說，布朗貝克訪台前將先造訪香港，在當地的外國記者俱樂部就中國宗教自由發表演講，還將會見香港當地宗教領袖、信仰團體成員、文化與宗教研究教師與學生，探討中國反宗教自由的因應之道。

針對中國迫害新疆維吾爾族穆斯林等暴行，布朗貝克四日在出席「促進中國宗教自由聯盟（Coalition to Advance Religious Freedom in China, CARFA）」成立大會時表示，中國政府箝制宗教信仰，包括新教徒、天主教徒、西藏佛教徒、穆斯林及其他團體，「我們對此深切關注」。

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