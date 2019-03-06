美跨黨派16位參議員致函川普 促部長級官員訪台

2019-03-06

台灣關係法40週年活動 4月15日AIT登場

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國共和黨籍參議員盧比歐和民主黨籍參議員梅南德茲共同發起倡議，共十六位跨黨派聯邦參議員於美東時間四日聯名致信給美國總統川普，敦促他在「台灣關係法」四十週年活動之際，派出內閣級官員訪問台灣，參加美國在台協會（AIT）活動。

今年適逢美國「台灣關係法」立法四十週年，AIT擬於四月十五日在內湖新館舉行酒會，預計將邀美國官員與國會議員共襄盛舉。盧比歐與梅南德茲近日發起倡議，邀集十位共和黨參議員及六位民主黨籍參議員參與聯名致函總統川普，呼籲政府派內閣級官員訪台參與活動。盧比歐於美東時間四日發布新聞稿，公布信函內容。

籲川普全面執行台旅法

十六位參議員在信中指出，「台灣關係法」具有里程碑意義，是美國對台政策的基石，有助於維護印度太平洋地區的和平、安全與穩定，並對抗中國及中國共產黨日益增長的侵略野心。聯名信肯定川普總統去年簽署「台灣旅行法」和「亞洲再保證倡議法」，是美台關係重要發展，鞏固了華盛頓與台北之間迫切需要的高層官員互訪基礎。

十六位參議員接著強調，有鑑於中國試圖改變台海現狀的行動，這種性質的訪問對確保美國按照「台灣關係法」行事至關重要。因此呼籲川普全面執行「台灣旅行法」與「亞洲再保證倡議法」，派出內閣層級官員訪問台灣，參加AIT於四月舉辦的「台灣關係法」四十週年活動。

外交部昨表示，此致函再次展現美國國會不分黨派，用具體行動力挺台美關係，外交部對此表達誠摯歡迎與謝意，政府將繼續與美方保持密切聯繫，力洽美國高層官員來訪，一同見證台美關係的蓬勃發展。

此次聯名參議員包括發起人魯比歐、梅南德茲，以及共和黨籍的參院軍事委員會主席殷霍夫、外委會亞太小組主席賈德納、參議員柯頓、柯寧、布蕾波恩、霍利、愛薩克森、史考特、朗德斯，以及民主黨籍的庫恩斯、達克沃斯、懷登、卡登及馬基。

美國內閣級閣員訪台最近一次要追溯至二○一四年，前總統歐巴馬政府時代派出環保署長麥卡錫訪台，再前一次則是二○○○年美國運輸部長羅德尼史雷德到台北參加中美工商界聯合會議。

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