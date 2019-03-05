潛艦國造秘密會議 最快月底召開

2019-03-05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍推動「潛艦國造」案，首艘原型艦預計在二○二四年一月下水，由於該案「合約設計」工作將告段落，本月進入「細部設計」作業，為確定關鍵技術與零組件籌獲情形，立法院外交及國防委員會預計最快在本月底召開秘密會議，委員會召委、民進黨立委王定宇表示，此會議將採最高保密層級，並要求軍方提出相關輸出許可佐證。

王定宇︰

軍方須提輸出許可佐證

外交及國防委員會去年十月召開潛艦國造秘密會議時，採取高保密層級，除僅開放不到十位軍方高層官員參與，與會者更須交出手機等通訊產品集中管理。

王定宇表示，此次秘密會議亦將採取最高規格保密機制，與會者都須簽署保密條款，避免機密外洩。依照慣例，海軍司令黃曙光上將與相關業管官員都將與會。王定宇也表示，如果軍方輸出許可取得皆無問題，會議預計如期於三月底、四月初召開，如果會議有任何延遲，那可能代表此案有些變因。

據了解，有立委曾探詢軍方相關單位潛艦國造進度，其轉述，按照目前的進度，「會議應該開得成」。

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