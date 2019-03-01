林義雄追思親人 陳菊︰歷史悲劇別重演

2019-03-01

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕前民進黨主席林義雄昨天下午在慈林紀念林園（林家墓園），參與二二八事件及林宅血案追思紀念會。被問到總統大選，他說，已經退休了，不再談這些事。與會的總統府秘書長陳菊則說，二二八事件與林宅血案都是台灣歷史悲劇，希望未來別重演。

林宅血案自一九八○年迄今已三十九年。二二八當天，時任省議員的林義雄因「美麗島事件」，被關押在景美軍法處；六十歲母親林游阿妹及七歲雙胞胎女兒，竟在台北住家被刺殺身亡，迄今找不到兇手而成懸案。慈林基金會自二○○六年起，每年二二八都在慈林紀念林園舉行追思活動。

昨天的追思紀念會，除了林義雄，總統府秘書長陳菊、前農委會主委林聰賢、立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等人均出席。儀式一開始，眾人合唱「無情的風雨」、「我的邦妮」及「台灣翠青」等詩歌，再獻花、獻文，最後至林家祖孫墓前獻花致哀，場面肅穆、莊嚴。

紀念儀式結束，林義雄向參與者握手致謝。被問到前新北市長朱立倫要重啟核四，他說昨天早上在台北都講過；至於總統大選，他表示已經退休了，不再談這些事。

陳菊受訪指出，很多年未到林家墓園，因為過去十二年在高雄，高雄是二二八重傷的地方，每年這個時間幾乎都在高雄，沒有機會回宜蘭，今年回來發現很多樹木長高了；二二八與林宅血案都是台灣的歷史悲劇，希望未來別再重演。

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