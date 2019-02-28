國台辦︰兩岸共謀統一 就是九二共識

2019-02-28

〔記者鍾麗華、李欣芳、葉永騫／綜合報導〕中國國台辦前副主任王在希廿四日指國民黨把「九二共識」解釋為「一中各表」是扭曲原意。中國國台辦發言人安峰山昨重申，一九九二年海協會和台灣海基會以口頭方式，達成雙方均堅持「九二共識」的共識，雙方都是以「兩岸共同努力、謀求國家統一」作為前提，「因此堅持『一個中國原則』和『共同努力謀求國家統一』，是九二共識的應有之義」。

陸委會︰證實沒有一中各表空間

陸委會昨回應指出，國台辦發言人再次證實「九二共識」就是「一中原則」，是限定「統一」的共識，是中共併吞台灣的踏腳石，完全沒有「一中各表」及中華民國存在的空間。

被問到國民黨主席吳敦義提出「兩岸和平協議」，安峰山稱，凡是有利於兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益的事，都應該努力推動。只要是有利維護台海和平，有利增進兩岸關係和平發展，有利推進祖國和平統一進程的議題，都可由兩岸雙方、社會各界來共同探討。

對於「一國兩制」，安峰山說，「和平統一、一國兩制」是解決台灣問題的基本方針，也是實現國家統一的最佳方式，「一國兩制體現我們對廣大台灣同胞最大的善意和關愛」。制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。

陸委會批評，中共誆稱「一國兩制」是對台灣人民的善意和關愛完全是在欺騙及粉飾「一國兩制」的錯誤與荒謬。由中共建政以來的內部治理經驗觀察，中共體制的「非和平」、制度的「非民主」本質，已與世界主流價值脫軌，台灣人民及國際社會早已認清。中共當局近年不斷對台政軍施壓、統戰分化，嚴重威脅台灣生存安全與國家發展，是破壞台海及區域和平穩定的亂源。

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