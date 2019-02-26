被提名中選會主委 李進勇盼終結選務亂象

2019-02-26

〔記者陳鈺馥、林良昇、廖淑玲／綜合報導〕中選會主委懸缺近三個月，行政院昨日公布人事案，提名前雲林縣長李進勇為中選會主委，將函送立法院審查。另一海洋委員會副主委職缺，則由海洋大學名譽教授莊慶達接任。

莊慶達任海委會副主委

李進勇昨天公開表示，選後雖曾表示不會再參與任何公職選舉，但只要政府有需要，他責無旁貸且義不容辭，只要他的提名獲立法院通過同意，他會與地方選務機關充分溝通徵詢意見，訂定出可長可久的選務作業，避免如去年九合一選舉與公投合併舉行等種種問題。

去年十一月九合一地方公職人員選舉併十項公投，全國各地爆發諸多選務亂象，首度發生「一邊開票、一邊投票」荒謬情況，時任中選會主委陳英鈐為此請辭下台。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨日表示，行政院提名李進勇為中選會主委，海委會副主委由海洋大學海洋事務與資源管理研究所名譽教授莊慶達接任；農業委員會常任副主委黃金城轉任政務副主委。

谷辣斯指出，李進勇擁有台大法律學碩士學歷，曾任法官、立委、法務部次長、交通部次長、內政部次長、工程會副主委、雲林縣長等職務，熟悉選務工作，行政歷練非常完整，相信能帶領中選會做好執行選務，推動改革及「公投法」修正。

民進黨立委李俊俋表示，李進勇具有實務經驗，了解整個選舉的運作，政院人選合理，會予以支持，屆時送立法院後，將依程序行使同意權處理；但國民黨批評，中選會是要辦理選務的公正獨立機關，如今換來立場鮮明、政治性格強烈的李進勇，政治任命非常不恰當。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/