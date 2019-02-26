立委補選選情評估》國民黨拚新北台南 盼投票率衝高

2019-02-26

〔記者林良昇／台北報導〕面對新北、彰化、台南、金門四席立委補選，國民黨組發會主委李哲華昨評估，國民黨原席次的彰化、金門選情穩定領先，新北、台南較為糾葛，但都是小幅領先，只要投票率高於四成以上，將民調轉為票數，該兩席當選的機會將會提高。

謝龍介拉起熱度 選情大有可為

李哲華表示，彰化縣第一選區的柯呈枋各方面條件都不錯，目前要加強的鹿港區域，經過彰化縣長王惠美拉抬，效果不錯；再加上對手民進黨黃振彥的太太已在去年選過縣議員，黃又出來選立委，面對民進黨內部矛盾，國民黨選情樂觀。

金門縣選區部分，李哲華認為是藍軍內部票源的整合來決定贏多或贏少，國民黨提名的洪麗萍選情穩定中求發展，也獲金門縣長楊鎮浯力挺，而執意參選遭撤銷黨籍的前金門縣議員陳玉珍雖是主要對手，但面臨地方整合問題。

李指出，另名對手、前民進黨縣議員陳滄江雖切割民進黨，還到城隍廟發誓說當選後也不回民進黨，想搶藍軍的票，但效果有限。

李哲華說，台南市第二選區，謝龍介已經靠著上次競選總部成立的造勢活動拉起熱度，內部民調也顯示小幅領先民進黨對手，後續要持續靠論述催票、把投票率拉高，在農民（陸軍）、漁民（海軍）及造勢（空軍）的支持下，加上民進黨內部矛盾，選情大有可為。

鄭世維能見度提高 民調好轉

李哲華指出，新北市第三選區鄭世維競選資源比較薄弱，要靠黨部資源幫助，但在上週六的造勢活動後，鄭世維的能見度相對提高，民調也朝好的方向發展。

李哲華強調，整體而言，如果投票率能達到四成以上，謝龍介和鄭世維的當選機率就會提高，在投票前衝高投票率，讓選民知道還有這場補選十分重要，國民黨會不斷靠造勢來提醒選民，在三月十六日出門投票。

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