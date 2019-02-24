三重立委補選戰》余天掃街 賴清德陪同拜票

2019-02-24

〔記者周湘芸、俞肇福／新北報導〕前行政院長賴清德昨赴新北市三重大同南路市場，陪民進黨立委參選人余天掃街拜票，賴表示，這場補選對民進黨非常重要，因二○○八年民進黨遭逢選舉大敗，也是靠補選重新站起來，若輸掉這次補選，民進黨在二○二○大選的處境會更加困難。余天則表示，對手找「三子」站台，賴「一個院長就抵三個市長」。

賴：補選若輸 大選更困難

賴清德並送上台南崑濱伯用冠軍米製作的發粿，祝余天高票當選。賴指出，國民黨九合一勝選後聲勢大漲，他們直轄市市長人氣也很高，希望三重這個民主聖地的鄉親，在三月十六日一定要出來投票，讓余天當選。

談到外界關注的二○二○總統大選，賴清德表示，希望大家目前集中力量讓民進黨贏得補選勝利，總統選舉等十六號補選結束再談，避免失焦。

台北市長柯文哲昨表達不排斥幫余天輔選，柯文哲說，余天跟他本就認識，都是新竹人，還是同一個國中，親戚朋友也互相認識，「有時人家來拜託，我們都是沒有問題」。

余天對此表達感謝，但目前還沒接觸，要等柯文哲自以色列回國。賴清德則表示，這次選舉白色力量沒有推出候選人，若余天能得到白色力量的支持，對他選舉當然有很大的助益。

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