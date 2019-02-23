出任國安會副秘書長 葉國興︰情勢嚴峻 敵人已在國內

2019-02-23

〔記者李欣芳／台北報導〕國安會人事有新一波調整，蔡英文總統決定聘請在扁政府執政之初就擔任國安會諮委的前新聞局長葉國興（見圖，資料照）出任國安會副秘書長，甫卸任的前行政院副院長施俊吉、現任國安會副秘書長陳俊麟兩人出任國安會諮委。葉國興昨受訪表示，當前國內外情勢嚴峻，敵人已在國內！如此不單純的情勢，台灣正面臨嚴厲的挑戰。

施俊吉、陳俊麟任諮委

葉國興說，蔡總統先前與他談過，盼他出任國安會副秘書長，原本他已經淡出政壇，基於上述情勢的考量，他決定接受總統邀請。

鑑於美中經貿衝突、兩岸區域情勢以及社會快速變遷的挑戰與有效因應，總統府昨宣布上述國安會新人事。

總統府發言人黃重諺表示，葉國興學術背景橫跨法律、經濟、國際關係，歷任國安會諮委、行政院新聞局長與秘書長。面對中國利用開放社會各個薄弱環節，積極滲透並影響台灣民主運作，總統期許葉國興能發揮所長，積極協助國家安全會議完善三道防護網的建構。

黃重諺表示，施俊吉對於國家財經情勢與整體發展，有通盤了解，實務經驗豐富。面對包括美中貿易衝突在內等國際經貿變局，對台灣經濟可能的衝擊，總統希望能借重施俊吉豐富的知識與經驗，充分掌握美中貿易衝突下的各種可能挑戰，並提出有效因應策略。

至於陳俊麟的職務調整，黃重諺表示，陳專長於分析研判社會趨勢與未來情勢，面對台灣社會內部快速變遷、外部威脅持續的挑戰，總統期待借重陳俊麟的專業在相關安全事務上給予總統最好的協助。

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