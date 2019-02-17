拚經濟顧國安 優先法案增至40案

2019-02-17

〔記者李欣芳／台北報導〕因應美中貿易戰變數，行政院在立法院新會期將優先推動經濟上的強台法案與保護台灣安全的國安法案，週一將與民進黨團會商敲定的「最優先法案」擬增至逾四十案，包括吸引台商資金回流給予租稅優惠的「海外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，以及委請立委鄭運鵬提案的「營業秘密法修正草案」，檢察官得核發偵查保密令，防止營業秘密外洩中國。

政院明與民進黨團會商敲定

有關管制退休政務官及退休高階將領赴中的兩岸條例修法，以及涉密人員出境管制的「國家機密保護法修正草案」，已經沒有年改反彈因素，本會期應可完成三讀。

另因應中國去年九月起開放申辦「港澳台居民居住證」的兩岸條例修法，將對申領中國居住證者建立申報制度，並擬限縮申領居住證者限制參選我國公職選舉，行政院正積極審查中，同樣列為最優先法案。

行政院本週一將召開行政、立法協調會報，與黨團共商敲定新會期優先法案。有關同婚議題，政院預定在本週四通過法務部所提同婚專法草案，而虐童案加重其刑的刑法修正草案等法案也是新會期要推動的修法。

政院官員表示，因應美中貿易戰變數，新會期將推動經濟上的強台法案，其中將由財政部提出的「海外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，引導海外資金回流，據悉，財政部擬給予第一年十％、第二年十二％的優惠稅率，待政府與亞太防制洗錢組織完成溝通後就會提出。經濟上的強台法案還包括政院已提出「產業創新條例修正草案」，明定業者購置智慧機械或5G設備及技術等支出可享租稅獎勵。

有關罷工預告期是否入法，政院不主動提案，民進黨團內也有不同意見，政院尊重黨團進一步的討論與整合。

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