美學界籲美 協防台灣 抗中侵略

2019-02-14

「亞洲協會」報告 華府應持續挺台參與國際組織

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國非營利組織「亞洲協會（Asia Society）」專家小組十二日發表報告指出，中國的軍力遠超過台灣，逼迫台灣接受兩岸統一，美國總統川普應對台施行「強力及可靠的」防禦，阻止北京對台的軍事侵略，並在西太平洋維持強大軍力，助台發展策略對付擴張的中國。

亞洲協會「美中政策專責小組」十七名中國問題學者，共同撰寫題為《修正路線：邁向有效且永續的中國政策》的五十三頁報告，作者包括紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉、加州大學聖地牙哥分校二十一世紀中國研究中心主任謝淑麗等。

報告寫道，二○二○年台灣總統大選期間，美方政策清晰與連貫將格外重要。華府不應打破近五十年的慣例，挑戰北京的「一中政策」，此舉可能加劇台海緊張，但美方必須在西太平洋維持強力及可靠的軍事存在，在中國迅速擴張軍事及發展先進武器之際，說服北京美方仍有認真的軍事選項。

報告強調，兩岸間有巨大軍事差距，華府有必要協助台灣發展不對稱作戰能力，以阻擋具有大規模優勢的中國軍隊，包括加強海岸防砲、空防及水雷構成的防線，對入侵的中國解放軍構成一大阻礙。美國應鼓勵台灣增強關鍵材料的戰略儲備，並強化小型港口與人口中心的後勤聯繫。

作者群認為，北京的中程目標包括加強掌控南海、逼迫台灣接受統一、嚇阻或拖延美方介入台海衝突。在台海議題上，美方應該堅持台灣問題需和平解決的立場，華府應尋求兩岸對話的恢復，允許美台高層官員互訪，探討與台灣的進一步貿易及投資自由化，持續力挺台方加強參與國際組織與活動。

美應與北京從事「智慧競爭」

他們提議，華府應與北京從事「智慧競爭（smart competition）」，發揮美方強項與中方有效競爭，同時盡可能在存在共同利益的領域合作，並且建立國際聯盟，迫使中國遵循國際法規，在可行情況下協商解決關鍵爭議。

除了美國學界外，民主黨麻州眾議員摩爾頓十二日也在華府智庫「布魯金斯研究所」會議上提到，美國最迫切威脅來自俄羅斯，但長期而言中國威脅更甚，尤其是中國在人工智慧等科技領域正超越美國。美國應考慮建構一個類似北大西洋公約組織（NATO）的太平洋聯盟制衡中國。

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