蔣萬安嗨曝上海小貓熊要來了 沈伯洋反打臉點出市民真正關心的事

沈伯洋說，上海是台北的交流城市之一，「我從來不反對交流」，但產業合作、青年就業、城市治理經驗，這些才是市民真正關心的事。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安今天（4日）說，兩隻小貓熊週六抵達台灣，是雙城論壇很具體的成果。對此，民進黨籍台北市長參選人沈伯洋認為，台北動物園今年才剛跟日本完成小貓熊保育合作，保育交流不只可以跟上海做，跟世界各地城市也可以，市民關心的是產業合作、青年就業、城市治理經驗，也是他一直強調的「無限城論壇」。

沈伯洋說，支持所有有助於動物保育的國際合作。台北動物園今年才剛跟日本完成小貓熊保育合作，說明保育交流不只可以跟上海做，也可以跟日本、韓國、世界各地的城市一起做。

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沈伯洋指出，上海是台北的交流城市之一，「我從來不反對交流」，但產業合作、青年就業、城市治理經驗，這些才是市民真正關心的事。這也是他一直說的「無限城論壇」，讓台北和世界更多城市交流。

擔任沈伯洋台北市長競選總幹事的民進黨籍立委吳思瑤也說，十多年前大貓熊、小貓熊來台是成果，大家或許會覺得新鮮，十多年後小貓熊仍被定義是成果，可能會被認為老哏，所謂「成果」有無與時俱進的具體進步？台北市跟各國交流應當更符合城市發展需求，並反映在市民福祉上，才是大家期待的「成果」。

吳思瑤認為，雙城論壇應有更多市民參與，也可後續追蹤，倘若只是單純交換禮物，恐會低估論壇的效益，因此，希望不是只有交換動物本身，還需進一步針對動物保護、保育作為及友善城市進行經驗交流，深度探討更有意義。

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