上海2隻小貓熊週末將抵台 蔣萬安：雙城論壇具體成果

台北市長蔣萬安4日出席市政總質詢。（記者張嘉明攝）

台北市長蔣萬安就任後，於2023年首次到上海出席雙城論壇，提到希望引進上海動物園小貓熊，終於在卸任前傳出好消息，2隻小貓熊將於本週末抵達台灣，蔣萬安今（4日）表示，預計本週六抵達，但還要經過1個月的檢疫，也提到目前相關程序都很順利，希望能盡快在動物園跟大家見面。

蔣萬安今天到議會備詢前受訪表示，上海的小貓熊週末就會來台灣，但還要經過1個月的檢疫。這對動物園來講是非常有意義，因為物種的繁衍以及基因多樣性的目的，藉由動物的交流能讓孩子進一步的了解生命教育的意義，期待2隻小貓熊盡快在動物園跟大家見面。

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蔣萬安在議場接受國民黨籍議員柳采葳詢問擔不擔心小貓熊會被卡關時表示，都已經通過各方的審核，有層層行政的程序跟流程，除了地方政府，也報請中央檢疫的流程，經過各單位的行政審核後，目前都算順利。

至於民進黨籍台北市長參選人沈伯洋曾說雙城論壇沒有意義，蔣萬安表示，這就是很具體的成果，上任以來舉辦3次雙城論壇，他第1次去的時候，就談到未來基於彼此的需求，讓物種可以繁衍，經動物園評估後決定引進小貓熊，台北也有對等的動物送到上海，在各方行政完備下，很高興週末就可以迎來小貓熊。

柳采葳追問名字是否由市民投票決定？是否有想好名字，如平平安安、高高興興等等；蔣萬安表示，目前正在評估命名方式，不排除各種可能性；對名字持開放態度，還有一些時間，歡迎各界給建議。

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