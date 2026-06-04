內政部向毒駕宣戰！警政署升級查緝量能 守護道路安全

內政部長劉世芳。（資料照）

近日依托咪酯等新興毒品及施用後駕車所衍生的公共安全風險備受關注。內政部警政署已全面導入唾液毒品快篩試劑，並同步精進執法程序、強化路面攔查及溯源斷毒作為，全面提升毒駕防制與反毒治理成效。內政部強調，未來將持續透過路面攔阻、源頭斷毒、提升緝毒量能及跨部會合作多管齊下，全面打擊毒品犯罪與毒駕行為，守護民眾生命安全與道路交通秩序。

內政部警政署指出，毒駕防制關鍵在於及早發現、即時攔阻，警政署自114年11月起即通令全國警察機關運用唾液毒品快篩攔查毒駕，員警可於路檢現場快速辨識疑似施用毒品駕駛人，並依法採取人車分離、移置保管車輛及吊扣牌照、駕照等措施，將風險阻絕於事故發生前。

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警政署續指，新式執法工具上路後，查緝成效顯著提升，115年1月至5月，全國共查獲毒駕案件6730件，較114年同期2399件增加至2.8倍。其中超過98％案件均由員警主動攔查發現，顯示警方已能提前辨識高風險駕駛並即時阻卻危害。

為強化執法效能，警政署表示，於115年5月修定毒駕取締作業程序，疑似毒駕之駕駛人經唾液快篩呈陽性，或拒絕受測且客觀情狀足認不能安全駕駛者，員警均得依法當場逮捕，進一步提升查緝效率與執法明確性。同時，警政署自115年5月24日起啟動「全國同步強化查緝毒駕及斷源緝毒專案」，針對高風險路段加強攔查取締，並同步打擊毒品供應鏈。

此外，防制毒駕不能只靠路面攔查，更應從源頭斷絕毒品供應。警政署表示，自113年起將依托咪酯類毒品列為重點查緝項目，持續向上溯源打擊製造、分裝及販售網絡。113年8月（依托咪酯列為第三級毒品）起至115年4月止，共破獲依托咪酯分裝場1256處、查獲犯嫌2萬1207人次，並查扣毒品粉末849.5公斤，成功攔阻約850萬顆毒品煙彈流入社會。

在數據上，警政署透露，在打擊毒駕及緝毒專案執行首週，全國警察機關已查獲毒駕犯嫌877人、毒品犯嫌936人，破獲製毒工廠及混合式毒品分裝場29處，查扣毒品粉末總計27.5公斤、依托咪酯煙彈1124顆、依托咪酯煙油367瓶等大量毒品及不法所得，不僅展現政府對毒駕零容忍的決心，更強力從供應端降低毒駕風險。

警政署強調，為持續支援第一線執法效能，警政署115年度反毒預算編列較114年增加逾5千萬元，用於擴充科技鑑識設備、建置毒品情資分析平臺及提升檢驗量能；唾液快篩試劑採購量也由114年的1萬2545劑，大幅提升至115年規劃採購4萬5711劑，充分因應全國查緝需求。

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