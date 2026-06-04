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    首頁 > 政治

    卓榮泰：喪屍煙彈改列一級毒品 製造、運輸和販賣最重死刑

    2026/06/04 13:36 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰說，政府將從源頭嚇阻，把依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑。（記者鍾麗華攝）

    行政院長卓榮泰說，政府將從源頭嚇阻，把依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑。（記者鍾麗華攝）

    對近期毒駕頻傳，造成重大死傷，行政院會今（4）日由法務部、內政部、衛福部、交通部報告「毒品及毒駕防制專題」報告案。院長卓榮泰說，政府將從源頭嚇阻，把依托咪酯（俗稱喪屍煙彈）由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，同時強化查緝、重懲毒駕，並提出14項作為，涉及5項以上法令修正，全力緝毒、嚴懲毒駕，確保國人生命安全、維護社會治安。

    卓榮泰表示，在「源頭嚇阻」方面，有5項措施。第一、將依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑，請法務部儘速召開毒品審議委員會審議。第二，增訂製造、運輸、販賣供應電子煙者課以刑責。第三，對於持有電子煙者納入行政罰，增訂沒入規定，請衛福部儘速修正「菸害防制法」。

    第四，增加網路社群電子煙廣告屏蔽措施，違者加重罰則，請數發部加強源頭管理。第五，加強國際緝毒合作，提升攔毒外海的成效，請高檢署統合六大緝毒系統，持續加強查緝各類毒品及溯源的偵辦工作，從源頭阻絕毒品。

    「強化查緝」方面，有3項措施。第一，立即研議將唾液篩檢入法，加大檢驗量能，同時請法務部等相關機關加速毒駕檢驗時效，有效阻絕不法。第二，強化校園毒品防治工作，請教育部依辨識風險、阻斷來源、即時處遇、精準輔導4個做法，以唾液快篩輔助現行的尿篩方式，推動校園反毒及防治電子煙的各項輔助措施。第三，加強邊境扣押電子煙，請財政部嚴密查緝，如有查獲要立即移送裁處。

    「重懲毒駕」方面，有6項措施。第一，就毒駕行為全面提高法定刑度，請法務部就「刑法」部分儘速出修正草案。第二，毒駕吊銷駕照3年內不得考照，毒駕致人重傷或死亡者、或二次毒駕者，終身吊銷駕照。第三，毒駕累犯罰鍰加9萬按次累計加罰，第三次毒駕的罰鍰無上限。第四，課予同車乘客責任，罰換6千到1萬5千元。

    第五，毒駕遭吊銷駕照期間，若無照駕駛、無照毒駕，都會加重處罰。第六，毒駕車輛不問所有人一律沒入，請交通部修正「道路交通管理處罰條例」，遏止毒駕犯罪。

    卓榮泰強調，近期以來社會各界、立法院朝野各政黨都相當關心毒駕議題，政府絕對會以毒駕零容忍態度嚴厲執法。這次涉及5項以上法令修正，請各相關部會完成法治修正，落實相關配套，務必讓法律政策與執法面能相輔相成。

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