曬照曝早跟台電討論北士科變電所 吳思瑤批藍白刪預算又臨時抱佛腳

吳思瑤、沈伯洋、立委陳培瑜、議員林延鳳和台電開會討論北士科變電所。（圖片取自吳思瑤的Threads）

台北市長蔣萬安26日在市政總質詢表示，市府27日再和台電開會討論北士科變電所方案細節，一定會在輝達總部完工前，蓋好臨時變電所。對此，立委兼沈伯洋台北市長競選總幹事吳思瑤說，北士科用電問題，自己、沈伯洋、立委陳培瑜、議員林延鳳和台電25日已開會並討論方案，本來只想低調，眼見國民黨惡意炒作「缺電」，又把蔣萬安的「無能」甩鍋給中央能源政策，卻反過來臨時抱佛腳、向台電討救兵，因此才決定公開。

吳思瑤表示，身為北士科在地立委，找台電討論興建「文林變電所」，已經超過1年、至少開過10次會，而且早在輝達還未確定落腳北士科，就已爭取台電編列預算，強化園區電網韌性，滿足產業所需，台電也編列200億預算，不只包括北士科，更一併規劃改善全台產業園區、工業區電力系統。

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不過，她指出，去年8月立法院審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」時，「這珍貴的200億預算，被藍白刪除了」，如今，蔣萬安為了應付黃仁勳才回頭向台電討救兵，但臨時變電所只能解燃眉之急，非長久之計。

吳思瑤透露，她、沈伯洋已與台電討論的是永久變電所，感慨努力了這麼久，文林變電所「都卡在北市府消極抵制」， 加上藍白砍光北士科電力設施預算，也沒看蔣萬安出來為北士科說話；本來沒想曝光開會內容，然見國民黨惡意炒作「缺電」，又把蔣的無能甩鍋給中央能源政策，以及之前對台電提案置之不理，現在反過來臨時抱佛腳，只好公開。

沈伯洋也在底下留言，透過這個專家會議，「其實全景圖和生態系已經越來越具體了，我再用我的專業作一些微調，之後馬上來跟市民朋友們報告！」

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