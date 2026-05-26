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    首頁 > 政治

    學校午餐湯鍋僅9顆脆丸竟由全班抽籤分 盧秀燕指示廠商記點處罰

    2026/05/26 22:58 記者蘇孟娟／台中報導
    陳俞融（左3）關切學校午餐的附湯僅9顆脆丸，全班學生不夠分，竟用抽籤決定。（記者蘇孟娟攝）

    陳俞融（左3）關切學校午餐的附湯僅9顆脆丸，全班學生不夠分，竟用抽籤決定。（記者蘇孟娟攝）

    台中市今被爆有國小午餐湯品是脆丸湯，整鍋湯卻只有9顆小脆丸，全班30名學童不夠分的情況下，老師竟抽籤決定誰可以吃，引起家長熱議；教育局指出，學校清查後有4班湯中脆丸不足，有一班級未申請備品補足，抽籤決定，廠商將全校發包子補救，台中市長盧秀燕則指示，該供餐廠商予以記點處罰。

    台中市新學年度起將實施公私立國中小學營養午餐免費，卻有家長在網路社群發文指出，小孩回家反映學校午餐喝「貢丸湯」（實為脆丸湯），一鍋湯竟只有9顆小貢丸，但全班有30名學童，教師竟用「抽籤」決定誰能吃貢丸，讓家長直呼離譜；貼文引起不少家長熱議現在午餐都還是家長自費，新學年起營養午餐免費，憂心午餐品質會不會每況愈下。

    教育局指出，該校有36班，其中4班的脆丸數供應不均，廠商有提供兩桶備品湯，3班有用備品補足，僅一班未用備品以抽籤決定；當事學校指出，25日午餐提供冬瓜脆丸湯，學校第一時間找廠商再度要求供應量充足，廠商也提出全校發包子補救，另也跟教師加強宣導因應之道。

    議員陳俞融質疑，現在學校午餐是家長自費，都會發生一鍋湯僅9顆脆丸的情況，要求教育局確實督導，午餐免費品質不容打折。教育局長蔣偉民指出，未來一定會注意學校營養午餐品質；盧秀燕則指示，對該廠商予以記點處罰。

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