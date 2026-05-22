為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    縣政總質詢特別移師望安、七美 張仁和、陳佩真現地反映問題

    2026/05/22 19:50 記者劉禹慶／澎湖報導
    新建七美製冰廠進度，成為議會下鄉考察重點。（記者劉禹慶攝）

    新建七美製冰廠進度，成為議會下鄉考察重點。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議會第20屆第7次定期會，張仁和、陳佩真議員縣政總質詢，特別移師七美、望安進行現地考察。

    張仁和議員縣政總質詢移師七美，關心七美機場北側外環道路拓寬工程、鄉道澎36號線白馬段道路規劃及七美製冰廠未來營運等議題。副縣長林皆興率縣府團隊，隨同議長陳毓仁及議員前往現地會勘。

    陳佩真議員關心天台山友善遊憩環境、望安國中禮堂整修、將軍浮動碼頭上下船動線、將澳國中至船帆嶼道路改善及休憩涼亭增設，前進將軍衛生所，剛好1名80多歲女性長者，疑似頭部未明示部位挫傷之初期照護，申請緊急醫療後送。

    林皆興表示，目前七美製冰廠土建標、機電及製冰設備工程均已完成，待一樓儲冰設施完工並完成試運轉後，將交由七美鄉公所接續營運。至於將軍碼頭改善與環島公路排水及增設休憩亭等，澎湖縣政府將盡力協助。

    議長陳毓仁表示，基於議會監督責任，會全力要求縣府妥善照顧離島居民生活，同時今日離島考察，實際遇到離島醫療後送，深深了解離島居大不易及離島醫療後送的重要性，將會持續完善離島醫療版圖。

    議會將軍考察，遇到病患申請緊急後送。（記者劉禹慶攝）

    議會將軍考察，遇到病患申請緊急後送。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播