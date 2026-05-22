縣政總質詢特別移師望安、七美 張仁和、陳佩真現地反映問題

新建七美製冰廠進度，成為議會下鄉考察重點。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議會第20屆第7次定期會，張仁和、陳佩真議員縣政總質詢，特別移師七美、望安進行現地考察。

張仁和議員縣政總質詢移師七美，關心七美機場北側外環道路拓寬工程、鄉道澎36號線白馬段道路規劃及七美製冰廠未來營運等議題。副縣長林皆興率縣府團隊，隨同議長陳毓仁及議員前往現地會勘。

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陳佩真議員關心天台山友善遊憩環境、望安國中禮堂整修、將軍浮動碼頭上下船動線、將澳國中至船帆嶼道路改善及休憩涼亭增設，前進將軍衛生所，剛好1名80多歲女性長者，疑似頭部未明示部位挫傷之初期照護，申請緊急醫療後送。

林皆興表示，目前七美製冰廠土建標、機電及製冰設備工程均已完成，待一樓儲冰設施完工並完成試運轉後，將交由七美鄉公所接續營運。至於將軍碼頭改善與環島公路排水及增設休憩亭等，澎湖縣政府將盡力協助。

議長陳毓仁表示，基於議會監督責任，會全力要求縣府妥善照顧離島居民生活，同時今日離島考察，實際遇到離島醫療後送，深深了解離島居大不易及離島醫療後送的重要性，將會持續完善離島醫療版圖。

議會將軍考察，遇到病患申請緊急後送。（記者劉禹慶攝）

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