楊寶楨批民眾黨雙標 黃國昌「慢走不送」讓人心灰意冷

前民眾黨發言人楊寶楨21日受訪談退黨。（記者張嘉明攝）

民眾黨前發言人楊寶楨20日晚間在臉書發文宣布退出民眾黨，將以無黨籍身分獨立參選台中市東南區市議員，讓民眾黨退黨的風暴再擴大；楊寶楨今（21）早受訪表示，黨內的提名標準不一讓人感覺雙標，黨中央應該要跟支持者說明，並指黃國昌對創黨老臣、老戰友沒有關懷跟關心，反而用嘲諷的方式說「慢走不送」，讓人心灰意冷。

楊寶楨表示，尊重黨內的提名機制，但也呼籲黨內要想一下，近期有好幾個選區，特別是之前秘書長對外講說沒有徵召的，昨天徵召一整批的議員名單；黨中央沒有一致性的標準讓大家依循，導致誤解，她原想一句話帶過，仍希望遵循體制，但最近霸凌的風氣，讓她做出退黨的決定。

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至於有評論員說，四大金釵之一的周曉芸在三重初選落敗要被徵召選桃園市議員，是因為周曉芸是黃國昌的嫡系，要選哪裡都可以？楊寶楨表示，的確會讓人覺得雙標，黨主席或中央有需要對外說明。黨內一開始都說議員沒有徵召，要遵循體制，但最後卻看到在不同的選區有不同的作業跟提名方式 這是黨內要跟支持者明確說明跟交代的地方。

至於脫黨潮是否跟黨主席的路線有關？楊寶楨表示，黃國昌的領導風格和路線的確和創黨主席柯文哲不一樣；黃國昌的個性比較剛硬，柯文哲通常還會關心一下「為什麼要離開啊!」黃國昌就不會做這樣的動作，甚至還會公開說「慢走不送」，這會讓很多人心灰意冷，特別是創黨的老臣、老戰友，沒有關懷跟關心，反而用嘲諷的方式來逼退人，的確讓人心灰意冷。她也提到柯文哲換過電話後，她沒有新的LINE，就沒有再連繫了。

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